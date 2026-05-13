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Korruption: Zweieinhalb Jahre Haft fÃ¼r Regensburger Ex-OberbÃ¼rgermeister Wolbergs

  • AFP - 13. Mai 2026, 14:43 Uhr
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Justitia
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Der frÃ¼here Regensburger OberbÃ¼rgermeister Joachim Wolbergs ist in einem Korruptionsprozess vom Landgericht MÃ¼nchen I zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Dies teilte das Gericht mit.

In der KorruptionsaffÃ¤re um den frÃ¼heren Regensburger OberbÃ¼rgermeister Joachim Wolbergs ist der 55-JÃ¤hrige erneut schuldig gesprochen und zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht MÃ¼nchen I sah es als erwiesen an, dass Wolbergs heimliche Spenden eines Regensburger Bauunternehmers angenommen hatte, der sich dessen Wohlwollen als mÃ¶glicher kÃ¼nftiger OberbÃ¼rgermeister erkaufen wollte, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. Wolbergs wurde wegen Vorteilsannahme in neun FÃ¤llen verurteilt.

Der Regensburger Bauunternehmer hatte laut den Feststellungen in den Jahren 2011 bis 2014 insgesamt 326.700 Euro an den SPD-Ortsverein von Wolbergs gespendet, der damals BÃ¼rgermeister der Stadt war. Gemeinsam mit bereits abgeurteilten FÃ¤llen ging es in der KorruptionsaffÃ¤re um insgesamt 475.000 Euro.

Die Spenden kamen demnach Ã¼ber den Bauunternehmer selbst sowie Ã¼ber seine Schwiegermutter und Mitarbeiter. Sie lagen jeweils unter der damaligen VerÃ¶ffentlichungsgrenze von 10.000 Euro. DarÃ¼ber hinaus nahm Wolbergs Renovierungsleistungen an zwei Immobilien in Anspruch, ohne dafÃ¼r zu bezahlen.

Nach der Beweisaufnahme seien die Spenden nicht anders zu erklÃ¤ren, als dass der Bauunternehmer sich das Wohlwollen des Angeklagten habe erkaufen wollen, hieÃŸ es weiter. Durch Annahme der Spenden habe Wolbergs zum Ausdruck gebracht, dass er sich bei seiner kÃ¼nftigen DienstausÃ¼bung fÃ¼r die Zuwendungen erkenntlich zeigen werde.

Wegen langer Verfahrensdauer gelten vier Monate der Haftstrafe als bereits vollstreckt. FÃ¼r zwei der neun FÃ¤lle wurde der Angeklagte schon rechtskrÃ¤ftig verurteilt. Hier musste lediglich eine neue Strafe festgesetzt werden, nachdem der Bundesgerichtshof eine frÃ¼here Entscheidung des Landgerichts Regensburg in weiten Teilen aufgehoben hatte. Das Urteil ist nicht rechtskrÃ¤ftig.

Wolbergs wurde 2014 zum OberbÃ¼rgermeister gewÃ¤hlt, wegen des Verfahrens gegen ihn aber ab 2017 vom Dienst suspendiert. 2019 trat er aus der SPD aus und spÃ¤ter bei der Kommunalwahl 2020 fÃ¼r eine neue Regensburger Gruppierung an, verpasste aber die Stichwahl fÃ¼r das OberbÃ¼rgermeisteramt.

Wolbergs wurde bereits 2019 in zwei FÃ¤llen der Vorteilsannahme schuldig gesprochen, blieb aber straffrei. Das Urteil hob der Bundesgerichtshof 2021 in weiten Teilen auf. Ein zweites Urteil, mit dem Wolbergs 2020 wegen Bestechlichkeit zu einer BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt worden war, blieb dagegen bestehen.

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