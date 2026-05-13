BeschÃ¤ftigte von Airlines mit Sitz im Ausland kÃ¶nnen auch an einem deutschen Standort einen Betriebsrat grÃ¼nden. Das entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt am Mittwoch.Â Es ging um den Berliner Flughafen BER und die Ryanair-Tochter Malta Air. (Az. 7 ABR 7/25)
Diese hat in Berlin einen Standort mit etwa 320 BeschÃ¤ftigten, die im Cockpit oder der Kabine arbeiten. Sie beginnen und beenden ihre Arbeit also im oder am Flugzeug. Entscheidungen etwa Ã¼ber Einstellungen und Entlassungen oder BefÃ¶rderungen werden aber von der Leitung in Malta und Irland getroffen. Verhandlungen Ã¼ber eine Personalvertretung scheiterten.
Nach Initiativen zur Wahl eines Betriebsrats wollte die Fluggesellschaft gerichtlich feststellen lassen, dass am Stationierungsort BER kein Betriebsrat gebildet werden kann. Ihrer Auffassung nach ist das nur mÃ¶glich, wenn auch der Hauptbetrieb in Deutschland sitzt.Â
Damit hatte die Airline schon vor dem Arbeitsgericht Cottbus und dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg keinen Erfolg. Nun scheiterte die Beschwerde gegen diese Entscheidungen auch vor dem Bundesarbeitsgericht. Ein Betriebsteil im rechtlichen Sinn kann dessen Beschluss zufolge auch dann vorliegen, wenn der Hauptbetrieb im Ausland liegt.
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi begrÃ¼ÃŸte die Entscheidung. "Das Bundesarbeitsgericht hat heute sehr deutlich gemacht: Auch die Ryanair-Gruppe kann sich nicht durch trickreiche Konzernkonstruktionen oder formale ZustÃ¤ndigkeiten der Mitbestimmung entziehen", erklÃ¤rte die stellvertretende Vorsitzende Christine Behle.
Verdi kritisierte erneut die AnkÃ¼ndigung von Ryanair, den Standort Berlin Ende Oktober zu schlieÃŸen. Ryanair begrÃ¼ndete das Ende April mit den hohen GebÃ¼hren am BER, die ab 2027 erneut um zehn Prozent angehoben wÃ¼rden. Die Abgabenlast sei seit der Corona-Pandemie bereits um die HÃ¤lfte gestiegen.
Wirtschaft
Gericht: BeschÃ¤ftigte von Ryanair-Tochter kÃ¶nnen in Berlin Betriebsrat grÃ¼nden
- AFP - 13. Mai 2026, 14:31 Uhr
BeschÃ¤ftigte von Airlines mit Sitz im Ausland kÃ¶nnen auch an einem deutschen Standort einen Betriebsrat grÃ¼nden. Das entschied das Bundesarbeitsgericht. Es ging um den Berliner Flughafen BER und die Ryanair-Tochter Malta Air.
BeschÃ¤ftigte von Airlines mit Sitz im Ausland kÃ¶nnen auch an einem deutschen Standort einen Betriebsrat grÃ¼nden. Das entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt am Mittwoch.Â Es ging um den Berliner Flughafen BER und die Ryanair-Tochter Malta Air. (Az. 7 ABR 7/25)
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat die AnkÃ¼ndigung der Regierung begrÃ¼ÃŸt, weitere Reformschritte mitMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) zeigt sich zufrieden Ã¼ber den Kabinettsbeschluss zur Kraftwerksstrategie. "DasMehr
Wegen der anhaltenden Blockade der StraÃŸe von Hormus greifen die Staaten "im Rekordtempo" auf Ã–lvorrÃ¤te und strategische Reserven zurÃ¼ck. Die weltweiten LagerbestÃ¤nde seienMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese sieht die Regierungsparteien nach dem Koalitionsausschuss wieder auf einem gemeinsamen Kurs. "WirMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus der CDU kommt deutliche Kritik an den ausbleibenden Entlastungen fÃ¼r die BÃ¼rger. Der Chef des ArbeitnehmerflÃ¼gels der Partei, DennisMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann schlieÃŸt eine VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts nicht aus. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in denMehr