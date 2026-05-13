Gericht: BeschÃ¤ftigte von Ryanair-Tochter kÃ¶nnen in Berlin Betriebsrat grÃ¼nden

Flugzeug von Malta Air, hier in BrÃ¼seel

BeschÃ¤ftigte von Airlines mit Sitz im Ausland kÃ¶nnen auch an einem deutschen Standort einen Betriebsrat grÃ¼nden. Das entschied das Bundesarbeitsgericht. Es ging um den Berliner Flughafen BER und die Ryanair-Tochter Malta Air.

BeschÃ¤ftigte von Airlines mit Sitz im Ausland kÃ¶nnen auch an einem deutschen Standort einen Betriebsrat grÃ¼nden. Das entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt am Mittwoch.Â Es ging um den Berliner Flughafen BER und die Ryanair-Tochter Malta Air. (Az. 7 ABR 7/25)



Diese hat in Berlin einen Standort mit etwa 320 BeschÃ¤ftigten, die im Cockpit oder der Kabine arbeiten. Sie beginnen und beenden ihre Arbeit also im oder am Flugzeug. Entscheidungen etwa Ã¼ber Einstellungen und Entlassungen oder BefÃ¶rderungen werden aber von der Leitung in Malta und Irland getroffen. Verhandlungen Ã¼ber eine Personalvertretung scheiterten.



Nach Initiativen zur Wahl eines Betriebsrats wollte die Fluggesellschaft gerichtlich feststellen lassen, dass am Stationierungsort BER kein Betriebsrat gebildet werden kann. Ihrer Auffassung nach ist das nur mÃ¶glich, wenn auch der Hauptbetrieb in Deutschland sitzt.Â



Damit hatte die Airline schon vor dem Arbeitsgericht Cottbus und dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg keinen Erfolg. Nun scheiterte die Beschwerde gegen diese Entscheidungen auch vor dem Bundesarbeitsgericht. Ein Betriebsteil im rechtlichen Sinn kann dessen Beschluss zufolge auch dann vorliegen, wenn der Hauptbetrieb im Ausland liegt.



Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi begrÃ¼ÃŸte die Entscheidung. "Das Bundesarbeitsgericht hat heute sehr deutlich gemacht: Auch die Ryanair-Gruppe kann sich nicht durch trickreiche Konzernkonstruktionen oder formale ZustÃ¤ndigkeiten der Mitbestimmung entziehen", erklÃ¤rte die stellvertretende Vorsitzende Christine Behle.



Verdi kritisierte erneut die AnkÃ¼ndigung von Ryanair, den Standort Berlin Ende Oktober zu schlieÃŸen. Ryanair begrÃ¼ndete das Ende April mit den hohen GebÃ¼hren am BER, die ab 2027 erneut um zehn Prozent angehoben wÃ¼rden. Die Abgabenlast sei seit der Corona-Pandemie bereits um die HÃ¤lfte gestiegen.