Wirtschaft

WÃ¼st begrÃ¼ÃŸt Kabinettsbeschluss zur Kraftwerksstrategie

  • dts - 13. Mai 2026, 14:40 Uhr
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Ruhrgebiet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) zeigt sich zufrieden Ã¼ber den Kabinettsbeschluss zur Kraftwerksstrategie. "Das Strom-Versorgungssicherheits- und KapazitÃ¤tsgesetz ist fÃ¼r NRW ein wichtiger Schritt hin zu mehr Versorgungssicherheit und WettbewerbsfÃ¤higkeit", sagte WÃ¼st der "Rheinischen Post".

Gerade fÃ¼r ein Industrieland wie NRW sei entscheidend, dass rechtzeitig neue gesicherte Kraftwerksleistung entstehe, die auch in Dunkelflauten einen verlÃ¤sslichen Beitrag zur Stromversorgung leisten kÃ¶nne. WÃ¼st nannte es gut und wichtig, dass die ersten Ausschreibungen bereits 2026 starten sollen und die Anforderungen so ausgestaltet seien, dass tatsÃ¤chlich verlÃ¤ssliche Backup-KapazitÃ¤ten aufgebaut wÃ¼rden.

Mit der Kraftwerksstrategie wird der Bau neuer Gaskraftwerke auf den Weg gebracht, die als ErgÃ¤nzung zu Wind- und Sonnenenergie die Stromversorgung sichern sollen. "Wir brauchen zusÃ¤tzlich steuerbare Kraftwerke, damit Industrieproduktion, Wohlstand und sichere ArbeitsplÃ¤tze auch in Zukunft verlÃ¤sslich abgesichert bleiben", sagte WÃ¼st. Klar sei aber auch: Jetzt komme es auf ein schnelles parlamentarisches Verfahren, eine zÃ¼gige Umsetzung und endgÃ¼ltige beihilferechtliche Klarheit an.

Investoren brÃ¤uchten VerlÃ¤sslichkeit und Planungssicherheit, damit die notwendigen Kraftwerksinvestitionen jetzt schnell angestoÃŸen werden kÃ¶nnten. Deutschland dÃ¼rfe beim Aufbau neuer gesicherter Leistung keine weitere Zeit verlieren, so der NRW-Regierungschef. Er kÃ¼ndigte an, dass seine Landesregierung fÃ¼r schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren sorgen werde.

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