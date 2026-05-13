IEA: Wegen Hormus-Blockade werden Ã–lreserven im Rekordtempo angezapft

Benzinpreise

Wegen der anhaltenden Blockade der StraÃŸe von Hormus greifen die Staaten 'im Rekordtempo' auf Ã–lvorrÃ¤te zurÃ¼ck. Die weltweiten LagerbestÃ¤nde seien im April um 117 Millionen Barrel zurÃ¼ckgegangen, teilte die Internationale Energieagentur mit.

Wegen der anhaltenden Blockade der StraÃŸe von Hormus greifen die Staaten "im Rekordtempo" auf Ã–lvorrÃ¤te und strategische Reserven zurÃ¼ck. Die weltweiten LagerbestÃ¤nde seien im April um 117 Millionen Barrel zurÃ¼ckgegangen, teilte die Internationale Energieagentur am Mittwoch in Paris mit. Im MÃ¤rz waren demnach bereits 129 Millionen Barrel abgebaut worden. "Schnell schrumpfende Reserven und anhaltende StÃ¶rungen kÃ¶nnten zu kÃ¼nftigen Preissteigerungen fÃ¼hren", warnte die Agentur in ihrem Monatsbericht.



Der Iran hat die strategische Meerenge de facto fÃ¼r Ã–l- und Gasexporte aus der Golfregion geschlossen. Um die MÃ¤rkte zu beruhigen, hatten die 32 MitgliedslÃ¤nder der IEA im MÃ¤rz die koordinierte Freigabe von 426 Millionen Barrel angekÃ¼ndigt - das entspricht mehr als einem Drittel ihrer strategischen VorrÃ¤te. Davon wurden inzwischen bereits rund 164 Millionen Barrel genutzt. "Das Tempo der Freigabe hat sich im April beschleunigt", erklÃ¤rte die IEA.



Die weltweite Ã–lnachfrage dÃ¼rfte nach IEA-SchÃ¤tzungen 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 420.000 Barrel pro Tag schrumpfen und 104 Millionen Barrel pro Tag erreichen. Dies sind 1,3 Millionen Barrel pro Tag weniger als die Prognosen vor dem Beginn des Kriegs in der Golfregion. Grund sind vor allem die hohen Preise.



Die Agentur hatte bereits im MÃ¤rz erklÃ¤rt, dass die Versorgung des Weltmarkts mit Ã–lprodukten wegen der Blockade der StraÃŸe von Hormus so stark gestÃ¶rt sei wie nie zuvor. Durch die Meerenge verlÃ¤uft normalerweise rund ein FÃ¼nftel der weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransporte.