Der chinesische Elektroautohersteller BYD spricht nach Angaben seiner Managerin Stella Li mit europÃ¤ischen Konkurrenten Ã¼ber den Kauf bestehender Werke in Europa. "Wir halten Ausschau nach verfÃ¼gbaren Werken in Europa, da wir diese freien KapazitÃ¤ten nutzen mÃ¶chten", sagte sie der Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Rande einer Branchenkonferenz in London. BYD fÃ¼hre nicht nur GesprÃ¤che mit der Opel-Mutter Stellantis, sondern auch mit anderen Unternehmen.
BYD suche auch nach Gelegenheiten zum Kauf bekannter europÃ¤ischer Automarken, die in der Krise stecken, fÃ¼gte die fÃ¼r das internationale GeschÃ¤ft zustÃ¤ndige Managerin hinzu. Die Stellantis-Marke Maserati etwa sei "sehr interessant".Â
BYD ist seit dem vergangenen Jahr der weltgrÃ¶ÃŸte Hersteller von Elektroautos. Der Gewinn ist zuletzt wegen einer nachlassenden Nachfrage auf dem heimischen Markt zurÃ¼ckgegangen - BYD sucht verstÃ¤rkt nach neuen AbsatzmÃ¤rkten.
Stellantis hatte vergangene Woche mitgeteilt, das Unternehmen erwÃ¤ge den Verkauf eines nicht ausgelasteten Werks in Spanien an seinen chinesischen Partner Leapmotor. Stellantis war 2021 aus der Fusion von Peugeot und CitroÃ«n mit Fiat Chrysler entstanden; Marken des Konzerns sind auch Alfa Romeo, Maserati oder Lancia.
In Deutschland haben sich zwei SPD-Landespolitiker dafÃ¼r ausgesprochen, zur Auslastung von VW-Werken dort auch chinesische Autos fertigen zu lassen, um ArbeitsplÃ¤tze zu erhalten - der niedersÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident Olaf Lies und der sÃ¤chsische Wirtschaftsminister Dirk Panter.
Wirtschaft
Managerin: Autohersteller BYD aus China spricht Ã¼ber Kauf von Werken in Europa
- AFP - 13. Mai 2026, 13:37 Uhr
Der chinesische Elektroautohersteller BYD spricht mit europÃ¤ischen Konkurrenten Ã¼ber den Kauf bestehender Werke in Europa. 'Wir halten Ausschau nach verfÃ¼gbaren Werken in Europa, da wir diese freien KapazitÃ¤ten nutzen mÃ¶chten', sagte BYD-Managerin Li.
Der chinesische Elektroautohersteller BYD spricht nach Angaben seiner Managerin Stella Li mit europÃ¤ischen Konkurrenten Ã¼ber den Kauf bestehender Werke in Europa. "Wir halten Ausschau nach verfÃ¼gbaren Werken in Europa, da wir diese freien KapazitÃ¤ten nutzen mÃ¶chten", sagte sie der Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Rande einer Branchenkonferenz in London. BYD fÃ¼hre nicht nur GesprÃ¤che mit der Opel-Mutter Stellantis, sondern auch mit anderen Unternehmen.
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