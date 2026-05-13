Bundeskabinett beschlieÃŸt Ausschreibung neuer Gaskraftwerke

Katherina Reiche

Noch in diesem Jahr soll der Bau neuer Gaskraftwerke mit einer Leistung von insgesamt neun Gigawatt ausgeschrieben werden. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch in Berlin ein Gesetz zur Sicherung von Kraftwerksleistungen.

Noch in diesem Jahr soll der Bau neuer Gaskraftwerke mit einer Leistung von insgesamt neun Gigawatt ausgeschrieben werden. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch in Berlin ein Gesetz zur Sicherung von Kraftwerksleistungen. Im Jahr 2027 wÃ¼rden weitere zwei Gigawatt ausgeschrieben, sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Damit stellen wir sicher, dass Kraftwerke, die wir dringend benÃ¶tigen, bis zum Jahr 2031 errichtet werden kÃ¶nnen."



Reiche begrÃ¼ndet den Schritt mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Kohleausstieg. Strom mÃ¼sse auch dann sicher verfÃ¼gbar sein, "wenn Wind und Sonne pausieren". Die Bundesnetzagentur habe deshalb bis 2035 einen zusÃ¤tzlichen Bedarf von 36 Gigawatt KraftwerkskapazitÃ¤t identifiziert. Reiche hatte lange mit der EU-Kommission Ã¼ber die Genehmigung fÃ¼r neue Kraftwerke verhandelt.



Nach ihrem Amtsantritt im vergangenen Jahr hatte sie angekÃ¼ndigt, dass neue Gaskraftwerke mit einer GesamtkapazitÃ¤t von mindestens 20 GW gebaut werden sollen, um sogenannte Dunkelflauten auszugleichen, wenn Wind- und Solarstrom nicht hinreichend zur VerfÃ¼gung stehen. Da die Kraftwerke als Back-up allerdings nur begrenzte Betriebszeiten haben sollen, benÃ¶tigen sie fÃ¼r einen wirtschaftlichen Betrieb staatliche FÃ¶rdermittel.



Solche Subventionen mÃ¼ssen auf EU-Ebene beihilferechtlich genehmigt werden, weil sie einen Eingriff in den europÃ¤ischen Strommarkt darstellen. Aus BrÃ¼ssel erhielt Reiche dann nur die Genehmigung fÃ¼r deutlich weniger Gaskraftwerke. Die Ausschreibungen mÃ¼ssen zudem technologieoffener sein und auch Technologien wie groÃŸe Stromspeicher zulassen.



Die nun angekÃ¼ndigte Ausschreibung von neun Gigawatt Leistung schlieÃŸt Stromspeicher de facto aus. "In den kommenden Jahren kÃ¶nnen aber auch andere Technologien in den KapazitÃ¤tsmarkt mitbieten", sagte Reiche. In den kommenden Jahren soll es zudem weitere Ausschreibungen fÃ¼r den Umstieg auf Wasserstoffbetrieb von Kraftwerken geben.