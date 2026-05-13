TÃ¶dliche Attacke auf Zugbegleiter: Einzelheiten aus Ermittlungen verÃ¶ffentlicht

Zugbegleiter an Berliner Hauptbahnhof

Nach einem tÃ¶dlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz hat die Staatsanwaltschaft ZweibrÃ¼cken Einzelheiten zum Stand der Ermittlungen verÃ¶ffentlicht. Der VerdÃ¤chtige habe das Geschehen eingerÃ¤umt, einen TÃ¶tungsvorsatz aber bestritten.

Dreieinhalb Monate nach einem tÃ¶dlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz hat die Staatsanwaltschaft ZweibrÃ¼cken am Mittwoch Einzelheiten zum Stand der Ermittlungen verÃ¶ffentlicht. Der TatverdÃ¤chtige sitzt demnach weiterhin in Untersuchungshaft. Er habe das Tatgeschehen eingerÃ¤umt, einen TÃ¶tungsvorsatz aber bestritten, erklÃ¤rten die Ermittler. Teils habe er sich auf ErinnerungslÃ¼cken berufen.



Die forensisch-psychiatrische Begutachtung des 26-JÃ¤hrigen habe vorlÃ¤ufig keine Anhaltspunkte dafÃ¼r ergeben, dass seine Einsichts- oder SteuerungsfÃ¤higkeit erheblich eingeschrÃ¤nkt oder aufgehoben war. Weitere rechtsmedizinische Gutachten standen noch aus, die Ermittlungen dauerten an.



Der Beschuldigte soll Anfang Februar ohne Ticket mit der Bahn gefahren sein und den Zugbegleiter bei einer Kontrolle in der NÃ¤he von Landstuhl brutal angegriffen haben. Der 36-JÃ¤hrige starb spÃ¤ter an seinen Verletzungen.



Die Tat lÃ¶ste bundesweit Entsetzen aus, eine Debatte Ã¼ber die Sicherheit des Zugpersonals begann. Mitte Februar richtete die Bahn einen "Sicherheitsgipfel" mit Gewerkschaftern sowie Vertretern aus Politik und BehÃ¶rden aus.



Beschlossen wurden unter anderem die Einstellung von 200 zusÃ¤tzlichen KrÃ¤ften bei der DB Sicherheit, eine Verbesserung der SchutzausrÃ¼stung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine bessere Zusammenarbeit mit der Bundespolizei.