Ein Ticket fÃ¼r mehrere EU-LÃ¤nder: BrÃ¼ssel will lange Zugreisen einfacher machen

FranzÃ¶sischer Schnellzug TGV im MÃ¤rz in Marseille

Ein einziges Ticket fÃ¼r Fahrten quer durch Europa: Die EU-Kommission will lange Zugreisen einfacher und damit zur Alternative zum Flugzeug machen. Bei verpassten AnschlÃ¼ssen sollen Passagiere europaweit eine EntschÃ¤digung bekommen.

Ein einziges Ticket fÃ¼r Fahrten quer durch Europa: Die EU-Kommission will lange Zugreisen einfacher und damit zur Alternative zum Flugzeug machen. Sie legte am Mittwoch einen Gesetzesvorschlag vor, der Betreiber wie die Deutsche Bahn verpflichten soll, auch Fahrkarten der Bahnunternehmen in anderen LÃ¤ndern zu verkaufen. Bei verpassten AnschlÃ¼ssen sollen Passagiere europaweit eine EntschÃ¤digung bekommen.



Bislang sind grenzÃ¼berschreitende Zugreisen hÃ¤ufig kompliziert, weil Fahrkarten von mehreren Anbietern nÃ¶tig sind. Wer einen Anschluss verpasst, hat schlicht Pech gehabt: Bei mehreren Fahrkarten verschiedener Anbieter ist niemand dafÃ¼r zustÃ¤ndig, einen Folgezug oder ein Hotel fÃ¼r die Nacht zu organisieren oder gar eine EntschÃ¤digung zu zahlen.



Damit sich das Ã¤ndert, sollen die groÃŸen Bahnunternehmen nach Vorstellung aus BrÃ¼ssel ihre FahrplÃ¤ne, VerspÃ¤tungen und Preise mit anderen Anbietern teilen. Sowohl die groÃŸen Bahnbetreiber als auch unabhÃ¤ngige Plattformen sollen so Reisen quer durch Europa mit einer einzigen Fahrkarte anbieten kÃ¶nnen.



Die EU-Kommission hat groÃŸe Unternehmen wie die Deutsche Bahn und die spanische Renfe bereits mehrfach ermahnt, ihre Daten freizugeben, um den Wettbewerb anzukurbeln. Die Bahnbetreiber strÃ¤uben sich jedoch. "Es gibt keinen anderen Fall, in dem jemand verpflichtet wird, das Produkt der Konkurrenz zu verkaufen", sagte der Chef des Verbands europÃ¤ischer Bahnbetreiber, Albert Mazzola, der Nachrichtenagentur AFP.



Ã„hnlich wie innerhalb Deutschlands sollen Passagiere bei verpassten AnschlÃ¼ssen den nÃ¤chsten Zug nehmen oder eine Erstattung des gesamten Fahrpreisen beantragen kÃ¶nnen. Bei langen VerspÃ¤tungen soll eine EntschÃ¤digung fÃ¤llig werden. Die Kosten soll der Betreiber Ã¼bernehmen, der die Probleme verursacht hat.



Die VorschlÃ¤ge aus BrÃ¼ssel gehen nun in die Verhandlungen im Europaparlament und im Rat der 27 EU-LÃ¤nder. Konzerne in staatlicher Hand wie die Deutsche Bahn, die franzÃ¶sische SNCF, Spaniens Renfe oder Trenitalia dÃ¼rften Druck auf ihre Regierungen machen, die VorschlÃ¤ge zumindest abzuÃ¤ndern. Die Beratungen dÃ¼rften mehrere Monate dauern.