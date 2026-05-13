Landgericht Bremen gibt Urteil zu Milka-"Mogelpackung" bekannt

Darstellung der Justitia

Das Landgericht Bremen gibt am Mittwoch (11.00 Uhr) seine Entscheidung im Verfahren zur geschrumpften Milka-Schokolade bekannt. Der Hersteller Mondelez machte die Tafel Milka Alpenmilch zu Beginn des Jahres 2025 dÃ¼nner und gleichzeitig teurer.

Das Landgericht Bremen gibt am Mittwoch (11.00 Uhr) seine Entscheidung im Verfahren zur geschrumpften Milka-Schokolade bekannt. Der Hersteller Mondelez machte die Tafel Milka Alpenmilch zu Beginn des Jahres 2025 dÃ¼nner und gleichzeitig teurer: Die FÃ¼llmenge pro Tafel sank von 100 auf 90 Gramm, der Preis stieg von 1,49 auf 1,99 Euro. Die Verbraucherzentrale Hamburg reichte Klage wegen IrrefÃ¼hrung ein. (Az. 12 O 118/25)



Die Milka Schokolade war von Verbraucherinnen und Verbrauchern Anfang des Jahres mit Ã¼berwÃ¤ltigender Mehrheit zur "Mogelpackung" des Jahres 2025 gewÃ¤hlt worden. In den vorangegangenen Monaten waren bereits hunderte Beschwerden zu der versteckten PreiserhÃ¶hung bei der Verbraucherzentrale Hamburg eingegangen.