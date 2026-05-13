Politik

GrÃ¼nen-Chef: Koalition ist nur eingeschrÃ¤nkt handlungsfÃ¤hig

  • AFP - 13. Mai 2026, 08:40 Uhr
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GrÃ¼nen-Chef Banaszak
Bild: AFP

Nach dem Abschluss des Koalitionsausschusses der Bundesregierung hat GrÃ¼nen-Parteichef Felix Banaszak der Koalition eine eingeschrÃ¤nkte HandlungsfÃ¤higkeit attestiert. 'Das ist kein gutes Zeichen', sagte er im ZDF-'Morgenmagazin'.

Nach dem Abschluss des Koalitionsausschusses der Bundesregierung hat GrÃ¼nen-Parteichef Felix Banaszak der Koalition eine eingeschrÃ¤nkte HandlungsfÃ¤higkeit attestiert. "Das ist kein gutes Zeichen", sagte er am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". "Die Leute warten darauf, dass eine Form von Entlastung bei ihnen ankommt." Doch anstatt sich auf handfeste MaÃŸnahmen zu einigen, sei die EntlastungsprÃ¤mie "geschreddert" worden, wÃ¤hrend der Tankrabatt grÃ¶ÃŸtenteils bei den MineralÃ¶lkonzernen ankomme.

"Regieren ist schwierig in diesen Zeiten, das muss man anerkennen", sagte der GrÃ¼nen-Parteichef. Er habe aber die Erwartung gehabt, dass "zumindest eine LÃ¶sung herauskommt" nach dem Treffen der Koalitionsspitzen, das in der Nacht zum Mittwoch zu Ende gegangen war.Â 

Die Spitzen von Union und SPD hatten sich im Koalitionsausschuss auf einen Fahrplan fÃ¼r die Reformprojekte der Bundesregierung geeinigt. Der Koalitionsausschuss sei sich "einig, dass die anstehenden Reformen abgestimmt in den nÃ¤chsten Wochen auf den Weg gebracht werden sollen", hieÃŸ es aus Koalitionskreisen. DafÃ¼r sei ein "Arbeitsprozess vereinbart" worden.Â 

Vereinbart worden sei, die CO2-Bepreisung im kommenden Jahr stabil zu halten. Der Preis pro ausgestoÃŸener Tonne des klimaschÃ¤dlichen Gases Kohlendioxid soll damit weiter - wie seit Beginn dieses Jahres - in einem Korridor von 55 bis 65 Euro liegen, hieÃŸ es aus der Koalition. Die Spitzen von Union und SPD hÃ¤tten sich zudem darauf "verstÃ¤ndigt, den Haushalt 2027 unter Schonung der RÃ¼cklage fertig zu stellen".

Weitere Details wurden zunÃ¤chst nicht mitgeteilt. Damit blieb unklar, bis wann genau die Koalition welches der anstehenden Reformprojekte beschlieÃŸen will. Auch Detailregelungen zum Bundeshaushalt 2027 - etwa zur Frage der Einsparungen oder zu Gegenfinanzierung der geplanten Einkommensteuerreform - blieben zunÃ¤chst offen.

Als sofortige Entlastung schlug Banaszak vor, die Stromsteuer fÃ¼r alle zu senken. "Das wÃ¤re eine MaÃŸnahme gewesen, die einfach umzusetzen wÃ¤re und sofort bei denen angekommen wÃ¤re, die es brauchen", sagte er im ZDF. Das sei auch kein GieÃŸkannenprinzip, denn der Anteil der Stromsteuer beim Verbrauch sei gerade fÃ¼r Menschen mit geringem Einkommen an der Gesamtbelastung relativ hoch.

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