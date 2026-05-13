Europas grÃ¶ÃŸter Reiseveranstalter TUI schaut "trotz aller Herausforderungen in der Welt" zuversichtlich auf die GeschÃ¤ftsentwicklung in den kommenden Monaten. Im ersten Halbjahr des Konzerns von Oktober bis MÃ¤rz blieb der Umsatz nahezu stabil bei 8,56 Milliarden Euro, wie TUI am Mittwoch in Hannover mitteilte. Der saisonal Ã¼bliche Verlust verringerte sich - trotz der Kosten infolge des Iran-Kriegs in HÃ¶he von 40 Millionen Euro - um 17 Prozent auf netto rund 325 Millionen Euro.Â
Das "sehr gute Ergebnis gibt uns Zuversicht fÃ¼r das zweite Halbjahr", erklÃ¤rte TUI-Chef Sebastian Ebel. In den sechs Monaten bis Ende MÃ¤rz verbrachten 12,8 Millionen Menschen ihren Urlaub mit TUI, 200.000 mehr als im Vorjahreszeitraum, erklÃ¤rte das Unternehmen. Die bisherigen Buchungen fÃ¼r das zweite Halbjahr zeigten ungeachtet der geopolitischen Herausforderungen eine "positive Nachfrage". Die Durchschnittspreise liegen dabei hÃ¶her.
Konzernchef Ebel hob bei der Vorstellung der Bilanzzahlen die Bedeutung der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) fÃ¼r TUI hervor: "KÃ¼nstliche Intelligenz sehen wir als Chance fÃ¼r die Reise- und Tourismusindustrie. Wir nutzen sie heute schon konzernweit." Sie erhÃ¶he die Effizienz, fÃ¶rdere KundennÃ¤he und mache vor allem den Service "noch besser und schneller". Zudem ermÃ¶gliche sie zusÃ¤tzliche Vertriebswege.Â
Wirtschaft
TUI "trotz aller Herausforderungen in der Welt" zuversichtlich
- AFP - 13. Mai 2026, 08:59 Uhr
Europas grÃ¶ÃŸter Reiseveranstalter TUI schaut 'trotz aller Herausforderungen in der Welt' zuversichtlich auf die GeschÃ¤ftsentwicklung in den kommenden Monaten.
Europas grÃ¶ÃŸter Reiseveranstalter TUI schaut "trotz aller Herausforderungen in der Welt" zuversichtlich auf die GeschÃ¤ftsentwicklung in den kommenden Monaten. Im ersten Halbjahr des Konzerns von Oktober bis MÃ¤rz blieb der Umsatz nahezu stabil bei 8,56 Milliarden Euro, wie TUI am Mittwoch in Hannover mitteilte. Der saisonal Ã¼bliche Verlust verringerte sich - trotz der Kosten infolge des Iran-Kriegs in HÃ¶he von 40 Millionen Euro - um 17 Prozent auf netto rund 325 Millionen Euro.Â
Weitere Meldungen
Nach monatelangen Verhandlungen soll am Mittwoch die erneute Ãœberarbeitung des GebÃ¤udeenergiegesetzes ins Bundeskabinett eingebracht werden. Die PlÃ¤ne von Union und SPD sehenMehr
Das Landgericht Bremen gibt am Mittwoch (11.00 Uhr) seine Entscheidung im Verfahren zur geschrumpften Milka-Schokolade bekannt. Der Hersteller Mondelez machte die Tafel MilkaMehr
Ein einziges Ticket fÃ¼r Fahrten quer durch Europa: Die EU-Kommission legt am Mittwoch einen Vorschlag vor, der grenzÃ¼berschreitende Zugreisen einfacher machen soll. PassagiereMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Verkaufspreise im GroÃŸhandel waren im April 2026 um 6,3 Prozent hÃ¶her als im April 2025. Das teilte das Statistische BundesamtMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das GeschÃ¤ftsklima bei ReisebÃ¼ros und Reiseveranstaltern hat sich im April weiter verschlechtert. Der Branchenindikator des Ifo-InstitutsMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden in diesem Jahr voraussichtlich weitaus stÃ¤rker steigen als die Einnahmen. DasMehr