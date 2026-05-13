TUI "trotz aller Herausforderungen in der Welt" zuversichtlich

TUI-Logo auf einem Flugzeug am Flughafen Frankfurt

Europas grÃ¶ÃŸter Reiseveranstalter TUI schaut 'trotz aller Herausforderungen in der Welt' zuversichtlich auf die GeschÃ¤ftsentwicklung in den kommenden Monaten.

Europas grÃ¶ÃŸter Reiseveranstalter TUI schaut "trotz aller Herausforderungen in der Welt" zuversichtlich auf die GeschÃ¤ftsentwicklung in den kommenden Monaten. Im ersten Halbjahr des Konzerns von Oktober bis MÃ¤rz blieb der Umsatz nahezu stabil bei 8,56 Milliarden Euro, wie TUI am Mittwoch in Hannover mitteilte. Der saisonal Ã¼bliche Verlust verringerte sich - trotz der Kosten infolge des Iran-Kriegs in HÃ¶he von 40 Millionen Euro - um 17 Prozent auf netto rund 325 Millionen Euro.Â



Das "sehr gute Ergebnis gibt uns Zuversicht fÃ¼r das zweite Halbjahr", erklÃ¤rte TUI-Chef Sebastian Ebel. In den sechs Monaten bis Ende MÃ¤rz verbrachten 12,8 Millionen Menschen ihren Urlaub mit TUI, 200.000 mehr als im Vorjahreszeitraum, erklÃ¤rte das Unternehmen. Die bisherigen Buchungen fÃ¼r das zweite Halbjahr zeigten ungeachtet der geopolitischen Herausforderungen eine "positive Nachfrage". Die Durchschnittspreise liegen dabei hÃ¶her.



Konzernchef Ebel hob bei der Vorstellung der Bilanzzahlen die Bedeutung der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) fÃ¼r TUI hervor: "KÃ¼nstliche Intelligenz sehen wir als Chance fÃ¼r die Reise- und Tourismusindustrie. Wir nutzen sie heute schon konzernweit." Sie erhÃ¶he die Effizienz, fÃ¶rdere KundennÃ¤he und mache vor allem den Service "noch besser und schneller". Zudem ermÃ¶gliche sie zusÃ¤tzliche Vertriebswege.Â