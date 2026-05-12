Der Rechtsstreit um die Zollpolitik von US-PrÃ¤sident Donald Trump geht weiter: Ein US-Berufungsgericht hob am Dienstag vorlÃ¤ufig ein Urteil des New Yorker Handelsgerichts auf, das Trumps weltweite ZÃ¶lle in HÃ¶he von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig erklÃ¤rt hatte. Die Entscheidung bleibt bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens ausgesetzt, wie das Bundesgericht erklÃ¤rte.
Damit liegen auch mÃ¶gliche ZollrÃ¼ckzahlungen an Unternehmen auf Eis, die den Zehn-Prozent-Zoll nach eigener Ansicht zu Unrecht zahlen mussten. Das New Yorker Gericht hatte am Donnerstag die Rechtsgrundlage fÃ¼r die zehnprozentigen ZÃ¶lle beanstandet.Â
Trump kÃ¶nne sich dafÃ¼r nicht wie geschehen auf ein Handelsgesetz von 1974 berufen, hieÃŸ es zur BegrÃ¼ndung. Die US-Regierung hatte den globalen Zoll eingefÃ¼hrt, nachdem der Supreme Court im Februar den GroÃŸteil von Trumps ImportaufschlÃ¤gen fÃ¼r unzulÃ¤ssig erklÃ¤rt hatte.Â
Die globalen ZÃ¶lle von zehn Prozent gelten ohnehin nur bis Ende Juli, sollte der Kongress sie nicht verlÃ¤ngern. Die US-Regierung verfolgt daher bereits andere Wege, ihre Zollpolitik fortzusetzen. Nach dem Urteil des Supreme Court hatte Trump seine Regierung angewiesen, Untersuchungen gegen die EU, China und andere Handelspartner einzuleiten, was zu neuen ImportaufschlÃ¤gen fÃ¼hren kÃ¶nnte.
Wirtschaft
US-Berufungsgericht lÃ¤sst Trumps Zehn-Prozent-Zoll vorerst bestehen
- AFP - 12. Mai 2026, 22:50 Uhr
Der Rechtsstreit um die Zollpolitik von US-PrÃ¤sident Donald Trump geht weiter: Ein US-Berufungsgericht hob vorlÃ¤ufig ein Urteil des New Yorker Handelsgerichts auf, das Trumps weltweite ZÃ¶lle in HÃ¶he von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig erklÃ¤rt hatte.
Der Rechtsstreit um die Zollpolitik von US-PrÃ¤sident Donald Trump geht weiter: Ein US-Berufungsgericht hob am Dienstag vorlÃ¤ufig ein Urteil des New Yorker Handelsgerichts auf, das Trumps weltweite ZÃ¶lle in HÃ¶he von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig erklÃ¤rt hatte. Die Entscheidung bleibt bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens ausgesetzt, wie das Bundesgericht erklÃ¤rte.
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