Bericht: AfD-Abgeordnete planen Reise zu Putin-Forum

Steffen KotrÃ© am 08.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier und Steffen KotrÃ© sollen laut einem Berich eine Teilnahme am Anfang Juni stattfindenden Sankt Petersburger Wirtschaftsforum planen. Das berichtet der Podcast "Inside AfD" des "Politico" am Mittwoch.



Demnach sollen mehrere Abgeordnete der Partei eine persÃ¶nliche Einladung fÃ¼r die vom 3. bis 6. Juni stattfindende Veranstaltung erhalten haben. Das Schreiben soll von einem Berater des russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin unterzeichnet worden sein. "Das Forum steht unter der Schirmherrschaft des PrÃ¤sidenten der Russischen FÃ¶deration, der ebenfalls teilnehmen wird", heiÃŸt es darin. Die Organisatoren seien Ã¼berzeugt, dass pragmatische Zusammenarbeit dazu beitragen werde, die geschÃ¤ftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen zum Nutzen einer gerechten Welt und einer sicheren Zukunft zu stÃ¤rken.



Das Forum wird von der russischen Regierung und der staatlich kontrollierten Roscongress Foundation organisiert. Putin ist seit 2006 Schirmherr der Veranstaltung und wird nach Angaben der Organisatoren auch in diesem Jahr erwartet.



Beantragt seien die Reisen der beiden Abgeordneten noch nicht, berichtet der Podcast des "Politico". FÃ¼r die Genehmigung werde dann der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Keuter zustÃ¤ndig sein. Dieser sagte "Politico", er werde die ReiseantrÃ¤ge genehmigen. Politisch spreche da absolut nichts dagegen. Es gehe auch darum, ein Zeichen zu setzen, dass man mit den Russen rede und an die guten Beziehungen anknÃ¼pfe, so Keuter.



Zur inhaltlichen Ausrichtung sagte er, das Programm sei aktuell noch in der Abstimmung. DafÃ¼r fÃ¼hre man GesprÃ¤che bis in die hÃ¶chste Ebene.



KotrÃ© sagte zu "Politico", er erhoffe sich, dass durch ihr Zutun Deutschland und Russland wieder enger zusammenkommen und die unsÃ¤gliche Kriegspropaganda auf deutscher Seite beendet werde. "Weg mit den Sanktionen, her mit russischem Gas und Ã–l, damit Deutschland nicht weiter deindustrialisiert werde", so der AfD-Politiker.



Frohnmaier und die Parteispitze wollten die ReiseplÃ¤ne nicht kommentieren. Daniel Tapp, Sprecher von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel, sagte, man kÃ¶nne dazu noch nichts sagen, da bislang noch keine ReiseplÃ¤ne vorgestellt seien.

