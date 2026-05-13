Kopf von Darknetplattform Dreammarket gefasst - Millionenwerte beschlagnahmt

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Nach jahrelangen Ermittlungen haben Fahnder einen mutmaÃŸlichen Kopf der frÃ¼heren Darknethandelsplattform Dreammarket gefasst. Der 49-JÃ¤hrige wurde von Polizisten in Niedersachsen festgenommen. Zugleich wurden Millionenwerte beschlagnahmt.

Nach jahrelangen Ermittlungen haben Fahnder in Deutschland einen mutmaÃŸlichen fÃ¼hrenden Kopf der bis 2019 aktiven illegalen Darknethandelsplattform Dreammarket gefasst. Der 49-JÃ¤hrige sei am Donnerstag vergangener Woche von Beamten der Polizeidirektion Oldenburg in Niedersachsen festgenommen worden, teilten diese sowie die Staatsanwaltschaft im schleswig-holsteinischen Itzehoe am Mittwoch mit.



Vorausgegangen waren demnach Hinweise von US-BehÃ¶rden. Diesen fiel auf, dass der Beschuldigte begann, KrytowÃ¤hrungsbestÃ¤nde zu verschieben und in Gold zu investieren. Nach Angaben der deutschen Ermittler soll er in den vergangenen Jahren versucht haben, Teile der illegalen Gewinne aus dem frÃ¼heren Plattformbetrieb in dreistelliger MillionenhÃ¶he "in den legalen Wirtschaftskreislauf zu Ã¼berfÃ¼hren". Er sei als mutmaÃŸlicher Administrator und GeldwÃ¤scher von Dreammarket identifiziert worden.



Laut Polizei und Staatsanwaltschaft war der illegale Darknetmarktplatz bis 2019 aktiv und diente illegalen GeschÃ¤ften mit Drogen, Falschgeld sowie gestohlenen Daten. VerkÃ¤ufer tÃ¤tigten dort demnach hunderttausende Transaktionen. An den mehrjÃ¤hrigen Ermittlungen in dem Fall waren auch das Bundeskriminalamt und verschiedene US-SicherheitsbehÃ¶rden beteiligt.



EinsatzkrÃ¤fte durchsuchten parallel zur Vollstreckung des Haftbefehls gegen den 49-JÃ¤hrigen drei Objekte in Schleswig-Holstein und Hamburg. NÃ¤here Angaben gab es nicht. Dabei seien unter anderem elfeinhalb Kilogramm Gold, 20.000 Euro in bar und "umfangreiche digitale Beweismittel" gefunden worden, hieÃŸ es. Zudem seien "Kryptowerte im Millionenbereich auf diversen Plattformen" beschlagnahmt worden.