Studie: VÃ¤ter kÃ¼mmern sich bei Kinderbetreuung hÃ¤ufiger um flexible Aufgaben

Vater und Sohn

VÃ¤ter, die sich bei der Kinderbetreuung vor allem um freizeitbezogene und zeitlich flexible Aufgaben wie dem Spielen kÃ¼mmern, haben einer Studie zufolge eine hÃ¶here Lebenszufriedenheit.

VÃ¤ter, die sich bei der Kinderbetreuung vor allem um freizeitbezogene und zeitlich flexible Aufgaben wie das Spielen kÃ¼mmern, haben einer Studie zufolge eine hÃ¶here Lebenszufriedenheit. Weniger flexible Aufgaben wie Anziehen oder Essenszubereitung werden seltener Ã¼bernommen und gehen tendenziell mit einer niedrigeren Lebenszufriedenheit einher, wie das Bundesinstitut fÃ¼r BevÃ¶lkerungsforschung (BIB) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.Â



Die Studie basiert auf Daten einer Befragung zum Wohlbefinden der VÃ¤ter aus den Jahren 2020 bis 2024 aus neun europÃ¤ischen LÃ¤ndern. Dabei ging es um die Frage, welche Aufgaben VÃ¤ter ebenso hÃ¤ufig wie ihre Partnerinnen Ã¼bernehmen.



Bei interaktiven TÃ¤tigkeiten wie dem Spielen, dem Zubettbringen oder dem Organisieren von FreizeitaktivitÃ¤ten gab eine Mehrheit der befragten VÃ¤ter an, diese Aufgaben mindestens genauso hÃ¤ufig zu Ã¼bernehmen wie die Partnerin. Besonders ausgeprÃ¤gt ist das beim Spielen. In sieben von neun LÃ¤ndern erledigen VÃ¤ter diese Aufgabe mindestens genauso hÃ¤ufig wie ihre Partnerin. Die Anteile bewegen sich zwischen 68 Prozent in Deutschland und 95 Prozent in Norwegen.



Bei versorgenden Aufgaben wie der Betreuung kranker Kinder, dem Anziehen oder Zubereiten von Mahlzeiten, beteiligen sich VÃ¤ter hingegen seltener. WÃ¤hrend in Norwegen 80 Prozent und in Finnland 67 Prozent diese Aufgaben ebenso oft Ã¼bernehmen wie die Partnerin, sind es in Tschechien nur knapp 29 Prozent und in Deutschland 42 Prozent.



"Versorgende TÃ¤tigkeiten sind hÃ¤ufig stÃ¤rker an feste Zeiten gebunden und lassen sich schwerer mit Erwerbsarbeit vereinbaren", erklÃ¤rte Stefanie Hoherz vom BIB. Freizeitbezogene TÃ¤tigkeiten bÃ¶ten hingegen grÃ¶ÃŸere zeitliche FlexibilitÃ¤t und kÃ¶nnten hÃ¤ufiger auÃŸerhalb der Kernarbeitszeiten Ã¼bernommen werden.



Kinderbetreuung kÃ¶nne laut den Ergebnissen nicht als einheitliche TÃ¤tigkeit verstanden werden. Einzelne Aufgaben seien mit anderen Anforderungen verbunden und gingen mit unterschiedlichen Mustern im Hinblick auf das Wohlbefinden von VÃ¤tern einher. Um eine ausgewogenere Verteilung der Kinderbetreuung zu fÃ¶rdern, seien Rahmenbedingungen gefragt, die die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit mit Betreuungs- und Versorgungsaufgaben verbessern.