DLRG-Rettungsschwimmer retteten in vergangenem Jahr 1154 Menschen das Leben

DLRG-Ãœbung in MÃ¼nchen im August 2023

DLRG-Rettungsschwimmer haben im vergangenem Jahr 1154 Menschen das Leben gerettet. Mehr als 700 Rettungen erfolgten dabei direkt im Wasser, wie die Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zur Vorstellung ihrer Jahresbilanz in Bremen mitteilte.

DLRG-Rettungsschwimmer haben im vergangenem Jahr 1154 Menschen das Leben gerettet. Mehr als 700 Rettungen erfolgten dabei direkt im Wasser, wie die Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Mittwoch zur Vorstellung ihrer Jahresbilanz in Bremen mitteilte. Insgesamt leisteten die ehrenamtlichen Helfer im Jahr 2025 rund 44.000 Menschen Hilfe. Zugleich mahnte DLRG-PrÃ¤sidentin Ute Vogt mit Blick auf die beginnende Badesaison zur Vorsicht.



Mehr als 51.000 Ehrenamtliche engagierten sich demnach 2025 im Wasserrettungsdienst. Die Helfer verbrachten insgesamt rund 2,6 Millionen Stunden im Einsatz an StrÃ¤nden, Seen, FlÃ¼ssen und in SchwimmbÃ¤dern. ZusÃ¤tzlich gab es knapp 4000 EinsÃ¤tze zum Schutz von Sachwerten, Tieren oder zur Abwehr von Umweltgefahren.



Die DLRG verzeichnete darÃ¼ber hinaus ein wachsendes Interesse von Kindern und Jugendlichen am Rettungsschwimmen. Erstmals wurden innerhalb eines Jahres mehr als zehntausend sogenannte Juniorretterabzeichen vergeben. Insgesamt legten 2025 rund 10.239 Kinder die PrÃ¼fung ab.



"Viele Kinder haben Interesse daran, sich nach dem Schwimmenlernen auch mit dem Rettungsschwimmen zu beschÃ¤ftigen", erklÃ¤rte Vogt. "Das lÃ¤sst mich sehr optimistisch in die Zukunft blicken."



Zugleich verzeichnete die DLRG erneut steigende Mitgliederzahlen. Ende 2025 gehÃ¶rten der Organisation nach eigenen Angaben mehr als 642.000 Menschen an - so viele wie nie zuvor.



Mit Blick auf die beginnende Badesaison warnte Vogt davor, Risiken zu unterschÃ¤tzen. "Wer Ã¼bermÃ¼tig handelt, riskiert unter UmstÃ¤nden sein Leben", erklÃ¤rte sie. Im Mai und Juni seien GewÃ¤sser oft noch kalt, daran mÃ¼sse sich der KÃ¶rper erst gewÃ¶hnen.



Auch Alkohol und Drogen seien "schlechte Begleiter an sonnigen Badetagen", warnte Vogt. Sie wÃ¼rden den KÃ¶rper stressen und zu Ã¼bermÃ¼tigem Verhalten verleiten. Die DLRG empfahl, mÃ¶glichst nur in SchwimmbÃ¤dern und an bewachten Badestellen zu baden.



Die DLRG ist eine private Wasserrettungsorganisation. Zu Wachgebieten der DLRG zÃ¤hlen nach eigenen Angaben jeweils Ã¼ber 1200 SchwimmbÃ¤der und FreigewÃ¤sser, darunter auch mehr als 80 Strandabschnitte an Nord- und Ostsee.