Wirtschaft

Sieg fÃ¼r Asterix-Verlag: Kein Markenschutz fÃ¼r Waffen namens "Obelix"

  • AFP - 13. Mai 2026, 10:17 Uhr
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Obelix-Wachsfugur im Pariser Museum GrÃ©vin
Bild: AFP

Waffen und Sprengstoff kÃ¶nnen nicht unter dem Namen 'Obelix' geschÃ¼tzt werden. Das entschied das Gericht der EuropÃ¤ischen Union und gab dem franzÃ¶sischen Verlag der 'Asterix'-Comics, Les Ã‰ditions Albert RenÃ©, damit Recht.

Waffen und Sprengstoff kÃ¶nnen nicht unter dem Namen "Obelix" geschÃ¼tzt werden. Das entschied das Gericht der EuropÃ¤ischen Union in Luxemburg am Mittwoch und gab dem franzÃ¶sischen Verlag der "Asterix"-Comics, Les Ã‰ditions Albert RenÃ©, damit Recht. Der Verlag befÃ¼rchtete eine SchÃ¤digung des Rufs seiner eigenen Marke. (Az. T-24/25)

Eine polnische Firma hatte sich "Obelix" 2022 als Marke fÃ¼r Waffen, Munition und Sprengstoff eintragen lassen. Der Verlag beantragte beim EU-Markenamt EUIPO, die Marke fÃ¼r nichtig zu erklÃ¤ren. Dieses lehnte jedoch ab - unter anderem mit der BegrÃ¼ndung, dass die Bekanntheit der Ã¤lteren Marke nicht ausreichend nachgewiesen sei.

Daraufhin wandte sich der Verlag an das EU-Gericht. Dieses hob die Entscheidung des EUIPO nun auf. Das Amt habe bei seiner Analyse Fehler gemacht, erklÃ¤rte es. Unter anderem wurden demnach Beweismittel nicht berÃ¼cksichtigt, auf denen "Obelix" in Kombination mit "Asterix" verwendet wurde. Gegen das Urteil des Gerichts kann die polnische Firma noch vor der nÃ¤chsthÃ¶heren Instanz, dem EuropÃ¤ischen Gerichtshof, vorgehen.

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