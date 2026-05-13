Wirtschaft

Landwirtschaftliche Erzeugerpreise im MÃ¤rz deutlich gesunken

  • dts - 13. Mai 2026, 08:36 Uhr
Bild vergrößern: Landwirtschaftliche Erzeugerpreise im MÃ¤rz deutlich gesunken
Kartoffeln (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte sind im MÃ¤rz 2026 um 8,8 Prozent niedriger gewesen als im MÃ¤rz 2025. Im Februar 2026 hatte die VerÃ¤nderungsrate gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat bei -10,9 Prozent gelegen, im Januar 2026 bei -10,0 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte stiegen demnach im MÃ¤rz 2026 gegenÃ¼ber Februar 2026 um 2,1 Prozent.

Die Preise fÃ¼r pflanzliche Erzeugnisse sanken laut Destatis im MÃ¤rz 2026 um 8,0 Prozent gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025. Die Preise fÃ¼r Tiere und tierische Erzeugnisse verbilligten sich um 9,3 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat verteuerten sich im MÃ¤rz 2026 sowohl pflanzliche Erzeugnisse (+1,4 Prozent) als auch Tiere und tierische Produkte (+2,5 Prozent).

Der PreisrÃ¼ckgang bei pflanzlichen Produkten um 8,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ist erneut unter anderem auf die gesunkenen Preise fÃ¼r Speisekartoffeln zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Diese waren im MÃ¤rz 2026 um 55,2 Prozent niedriger als im MÃ¤rz 2025. Im Februar 2026 hatte die VorjahresverÃ¤nderung bei -54,2 Prozent, im Januar 2026 bei -49,8 Prozent gelegen. Auch gegenÃ¼ber dem Vormonat Februar 2026 fielen die Speisekartoffelpreise (-2,3 Prozent).

Die Erzeugerpreise fÃ¼r Obst waren nach Angaben des Statistischen Bundesamts im MÃ¤rz 2026 um 31,2 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Preissenkungen gab es unter anderem bei TafelÃ¤pfeln mit -33,0 Prozent. Die Preise fÃ¼r GemÃ¼se stiegen binnen Jahresfrist um 19,3 Prozent, wobei unter anderem Gurken (+31,9 Prozent), Salat (+20,3 Prozent) und Tomaten (+14,9 Prozent) teurer waren. PreisrÃ¼ckgÃ¤nge waren hingegen unter anderem bei KohlgemÃ¼se zu beobachten, das 17,3 Prozent billiger war. Bei Wein war im MÃ¤rz 2026 mit +1,8 Prozent gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025 eine Preissteigerung zu verzeichnen.

Getreide war im MÃ¤rz 2026 im Vergleich zum MÃ¤rz 2025 um 14,2 Prozent gÃ¼nstiger. Die Preise fÃ¼r Futterpflanzen waren mit einem RÃ¼ckgang von 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ebenfalls weiterhin rÃ¼cklÃ¤ufig. Die Preise fÃ¼r HandelsgewÃ¤chse insgesamt lagen im MÃ¤rz 2026 um 0,9 Prozent hÃ¶her als ein Jahr zuvor. Dies ist die erste Preissteigerung seit September 2024 (+10,4 Prozent gegenÃ¼ber September 2023). Auch Raps verteuerte sich um 2,5 Prozent zum Vorjahresmonat.

Der PreisrÃ¼ckgang fÃ¼r Tiere und tierische Erzeugnisse um 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat sei unter anderem auf die gesunkenen Preise fÃ¼r Milch zurÃ¼ckzufÃ¼hren, erklÃ¤rten die Statistiker. Der Milchpreis lag im MÃ¤rz 2026 um 27,0 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Auch im Vergleich zum Vormonat Februar 2026 sanken die Preise fÃ¼r Milch (-0,7 Prozent). Bei Eiern kam es binnen Jahresfrist zu einer Preissteigerung von 13,8 Prozent.

Die Preise fÃ¼r Tiere lagen im MÃ¤rz 2026 um 3,6 Prozent hÃ¶her als im MÃ¤rz 2025, teilte das Bundesamt mit. MaÃŸgeblich dafÃ¼r war der Preisanstieg bei Rindern um 13,3 Prozent. Bei Schlachtschweinen sanken die Preise hingegen um 3,6 Prozent. Die Preise fÃ¼r GeflÃ¼gel waren im MÃ¤rz 2026 um 3,9 Prozent hÃ¶her als im MÃ¤rz 2025. Ausschlaggebend hierfÃ¼r waren die Preissteigerungen bei Sonstigem GeflÃ¼gel (Enten und Puten) um 9,7 Prozent. Bei HÃ¤hnchen kam es zu einem leichten Preisanstieg um 0,2 Prozent.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Destatis: Zahl groÃŸer BetriebsgrÃ¼ndungen im 1. Quartal gestiegen
    Destatis: Zahl groÃŸer BetriebsgrÃ¼ndungen im 1. Quartal gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im 1. Quartal 2026 sind in Deutschland rund 37.500 Betriebe gegrÃ¼ndet worden, deren Rechtsform und BeschÃ¤ftigtenzahl auf eine grÃ¶ÃŸere

    Mehr
    GroÃŸhandelspreise im April deutlich gestiegen
    GroÃŸhandelspreise im April deutlich gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Verkaufspreise im GroÃŸhandel waren im April 2026 um 6,3 Prozent hÃ¶her als im April 2025. Das teilte das Statistische Bundesamt

    Mehr
    Ifo-Institut: Iran-Krieg belastet GeschÃ¤ftsklima der Reisebranche
    Ifo-Institut: Iran-Krieg belastet GeschÃ¤ftsklima der Reisebranche

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das GeschÃ¤ftsklima bei ReisebÃ¼ros und Reiseveranstaltern hat sich im April weiter verschlechtert. Der Branchenindikator des Ifo-Instituts

    Mehr
    TUI
    TUI "trotz aller Herausforderungen in der Welt" zuversichtlich
    Neues Heizungsgesetz im Bundeskabinett
    Neues Heizungsgesetz im Bundeskabinett
    Landgericht Bremen gibt Urteil zu Milka-
    Landgericht Bremen gibt Urteil zu Milka-"Mogelpackung" bekannt
    EU-Kommission will lange Zugreisen einfacher machen
    EU-Kommission will lange Zugreisen einfacher machen
    GrÃ¼ne fordern Senkung der Stromsteuer und lehnen Tankrabatt ab
    GrÃ¼ne fordern Senkung der Stromsteuer und lehnen Tankrabatt ab
    Sexuelle Handlungen wÃ¤hrend Massage: BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r Physiotherapeut
    Sexuelle Handlungen wÃ¤hrend Massage: BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r Physiotherapeut
    Umfrage: AfD in Mecklenburg-Vorpommern weiter deutlich vorne - SPD legt leicht zu
    Umfrage: AfD in Mecklenburg-Vorpommern weiter deutlich vorne - SPD legt leicht zu
    GrÃ¼nen-Chef: Koalition ist nur eingeschrÃ¤nkt handlungsfÃ¤hig
    GrÃ¼nen-Chef: Koalition ist nur eingeschrÃ¤nkt handlungsfÃ¤hig
    Koalitionsausschuss beendet - Union und SPD vereinbaren Reform-Arbeitsprozess
    Koalitionsausschuss beendet - Union und SPD vereinbaren Reform-Arbeitsprozess
    Proteste in Argentinien gegen KÃ¼rzung staatlicher Gelder fÃ¼r UniversiÃ¤ten
    Proteste in Argentinien gegen KÃ¼rzung staatlicher Gelder fÃ¼r UniversiÃ¤ten

    Top Meldungen

    GKV-Ausgaben steigen 2026 deutlich stÃ¤rker als Einnahmen
    GKV-Ausgaben steigen 2026 deutlich stÃ¤rker als Einnahmen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden in diesem Jahr voraussichtlich weitaus stÃ¤rker steigen als die Einnahmen. Das

    Mehr
    Verband der Automobilindustrie rechnet mit noch mehr Stellenabbau bis 2035
    Verband der Automobilindustrie rechnet mit noch mehr Stellenabbau bis 2035

    Der VerbandÂ der Automobilindustrie (VDA) rechnet mit einem noch grÃ¶ÃŸeren Stellenabbau in der deutschen Autoindustrie als bisher angenommen. "Wir mÃ¼ssen leider nach aktuellen

    Mehr
    VDA: 225.000 Jobs in Autoindustrie bis 2035 bedroht
    VDA: 225.000 Jobs in Autoindustrie bis 2035 bedroht

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard MÃ¼ller, rechnet mit einem zusÃ¤tzlichen massiven Stellenabbau in der Branche.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts