Landwirtschaftliche Erzeugerpreise im MÃ¤rz deutlich gesunken

Kartoffeln (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte sind im MÃ¤rz 2026 um 8,8 Prozent niedriger gewesen als im MÃ¤rz 2025. Im Februar 2026 hatte die VerÃ¤nderungsrate gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat bei -10,9 Prozent gelegen, im Januar 2026 bei -10,0 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte stiegen demnach im MÃ¤rz 2026 gegenÃ¼ber Februar 2026 um 2,1 Prozent.



Die Preise fÃ¼r pflanzliche Erzeugnisse sanken laut Destatis im MÃ¤rz 2026 um 8,0 Prozent gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025. Die Preise fÃ¼r Tiere und tierische Erzeugnisse verbilligten sich um 9,3 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat verteuerten sich im MÃ¤rz 2026 sowohl pflanzliche Erzeugnisse (+1,4 Prozent) als auch Tiere und tierische Produkte (+2,5 Prozent).



Der PreisrÃ¼ckgang bei pflanzlichen Produkten um 8,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ist erneut unter anderem auf die gesunkenen Preise fÃ¼r Speisekartoffeln zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Diese waren im MÃ¤rz 2026 um 55,2 Prozent niedriger als im MÃ¤rz 2025. Im Februar 2026 hatte die VorjahresverÃ¤nderung bei -54,2 Prozent, im Januar 2026 bei -49,8 Prozent gelegen. Auch gegenÃ¼ber dem Vormonat Februar 2026 fielen die Speisekartoffelpreise (-2,3 Prozent).



Die Erzeugerpreise fÃ¼r Obst waren nach Angaben des Statistischen Bundesamts im MÃ¤rz 2026 um 31,2 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Preissenkungen gab es unter anderem bei TafelÃ¤pfeln mit -33,0 Prozent. Die Preise fÃ¼r GemÃ¼se stiegen binnen Jahresfrist um 19,3 Prozent, wobei unter anderem Gurken (+31,9 Prozent), Salat (+20,3 Prozent) und Tomaten (+14,9 Prozent) teurer waren. PreisrÃ¼ckgÃ¤nge waren hingegen unter anderem bei KohlgemÃ¼se zu beobachten, das 17,3 Prozent billiger war. Bei Wein war im MÃ¤rz 2026 mit +1,8 Prozent gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025 eine Preissteigerung zu verzeichnen.



Getreide war im MÃ¤rz 2026 im Vergleich zum MÃ¤rz 2025 um 14,2 Prozent gÃ¼nstiger. Die Preise fÃ¼r Futterpflanzen waren mit einem RÃ¼ckgang von 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ebenfalls weiterhin rÃ¼cklÃ¤ufig. Die Preise fÃ¼r HandelsgewÃ¤chse insgesamt lagen im MÃ¤rz 2026 um 0,9 Prozent hÃ¶her als ein Jahr zuvor. Dies ist die erste Preissteigerung seit September 2024 (+10,4 Prozent gegenÃ¼ber September 2023). Auch Raps verteuerte sich um 2,5 Prozent zum Vorjahresmonat.



Der PreisrÃ¼ckgang fÃ¼r Tiere und tierische Erzeugnisse um 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat sei unter anderem auf die gesunkenen Preise fÃ¼r Milch zurÃ¼ckzufÃ¼hren, erklÃ¤rten die Statistiker. Der Milchpreis lag im MÃ¤rz 2026 um 27,0 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Auch im Vergleich zum Vormonat Februar 2026 sanken die Preise fÃ¼r Milch (-0,7 Prozent). Bei Eiern kam es binnen Jahresfrist zu einer Preissteigerung von 13,8 Prozent.



Die Preise fÃ¼r Tiere lagen im MÃ¤rz 2026 um 3,6 Prozent hÃ¶her als im MÃ¤rz 2025, teilte das Bundesamt mit. MaÃŸgeblich dafÃ¼r war der Preisanstieg bei Rindern um 13,3 Prozent. Bei Schlachtschweinen sanken die Preise hingegen um 3,6 Prozent. Die Preise fÃ¼r GeflÃ¼gel waren im MÃ¤rz 2026 um 3,9 Prozent hÃ¶her als im MÃ¤rz 2025. Ausschlaggebend hierfÃ¼r waren die Preissteigerungen bei Sonstigem GeflÃ¼gel (Enten und Puten) um 9,7 Prozent. Bei HÃ¤hnchen kam es zu einem leichten Preisanstieg um 0,2 Prozent.

