Verband der Automobilindustrie rechnet mit noch mehr Stellenabbau bis 2035

Zum Export vorgesehene Autos in Emden

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet mit einem noch grÃ¶ÃŸeren Stellenabbau in der deutschen Autoindustrie als bisher angenommen. Zu erwarten sei ein BeschÃ¤ftigungsverlust von 225.000 ArbeitsplÃ¤tzen bis 2035.

Der VerbandÂ der Automobilindustrie (VDA) rechnet mit einem noch grÃ¶ÃŸeren Stellenabbau in der deutschen Autoindustrie als bisher angenommen. "Wir mÃ¼ssen leider nach aktuellen Berechnungen von einem BeschÃ¤ftigungsverlust von 225.000 ArbeitsplÃ¤tzen bis 2035 ausgehen", sagte Verbandschefin Hildegard MÃ¼ller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Mittwochsausgaben). Das seien "etwa 35.000 ArbeitsplÃ¤tze mehr als bisher angenommen".Â



Betroffen seien vor allem die Zulieferbetriebe, "weil auf dem Weg vom Verbrennermotor zur ElektromobilitÃ¤t gerade in der Zulieferindustrie viele ArbeitsplÃ¤tze verloren gehen werden", sagte die VDA-Vorsitzende dem RND weiter. Als Ursache fÃ¼r die Entwicklung nannte MÃ¼llerÂ "eine gravierende und anhaltende Standortkrise" in Deutschland und Europa. "Und die Bedingungen verschlechtern sich zusehends", fÃ¼gte sie hinzu. "Hohe Steuern und Abgaben, teure Energie, hohe Lohnkosten, Ã¼berbordende BÃ¼rokratie â€“ die Liste der Herausforderung lieÃŸe sich fortfÃ¼hren.".



FÃ¼r den Erhalt von deutlich mehr ArbeitsplÃ¤tzen in der deutschen Autoindustrie hÃ¤lt die VDA-Chefin ein Umsteuern der EU fÃ¼r notwendig. MÃ¼ller sprach sich fÃ¼r "Flexibilisierungen und Technologieoffenheit auf dem Weg zur KlimaneutralitÃ¤t" aus. So wÃ¼rden "etwa 50.000 ArbeitsplÃ¤tze am Standort Deutschland erhalten".