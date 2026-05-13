Wirtschaft

Verband der Automobilindustrie rechnet mit noch mehr Stellenabbau bis 2035

  • AFP - 13. Mai 2026, 01:11 Uhr
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Zum Export vorgesehene Autos in Emden
Bild: AFP

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet mit einem noch grÃ¶ÃŸeren Stellenabbau in der deutschen Autoindustrie als bisher angenommen. Zu erwarten sei ein BeschÃ¤ftigungsverlust von 225.000 ArbeitsplÃ¤tzen bis 2035.

Der VerbandÂ der Automobilindustrie (VDA) rechnet mit einem noch grÃ¶ÃŸeren Stellenabbau in der deutschen Autoindustrie als bisher angenommen. "Wir mÃ¼ssen leider nach aktuellen Berechnungen von einem BeschÃ¤ftigungsverlust von 225.000 ArbeitsplÃ¤tzen bis 2035 ausgehen", sagte Verbandschefin Hildegard MÃ¼ller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Mittwochsausgaben). Das seien "etwa 35.000 ArbeitsplÃ¤tze mehr als bisher angenommen".Â 

Betroffen seien vor allem die Zulieferbetriebe, "weil auf dem Weg vom Verbrennermotor zur ElektromobilitÃ¤t gerade in der Zulieferindustrie viele ArbeitsplÃ¤tze verloren gehen werden", sagte die VDA-Vorsitzende dem RND weiter. Als Ursache fÃ¼r die Entwicklung nannte MÃ¼llerÂ "eine gravierende und anhaltende Standortkrise" in Deutschland und Europa. "Und die Bedingungen verschlechtern sich zusehends", fÃ¼gte sie hinzu. "Hohe Steuern und Abgaben, teure Energie, hohe Lohnkosten, Ã¼berbordende BÃ¼rokratie â€“ die Liste der Herausforderung lieÃŸe sich fortfÃ¼hren.".

FÃ¼r den Erhalt von deutlich mehr ArbeitsplÃ¤tzen in der deutschen Autoindustrie hÃ¤lt die VDA-Chefin ein Umsteuern der EU fÃ¼r notwendig. MÃ¼ller sprach sich fÃ¼r "Flexibilisierungen und Technologieoffenheit auf dem Weg zur KlimaneutralitÃ¤t" aus. So wÃ¼rden "etwa 50.000 ArbeitsplÃ¤tze am Standort Deutschland erhalten".

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