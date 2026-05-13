DAK fordert Ãœbertragung von GKV-SparmaÃŸnahmen auf Beamte

DAK (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Krankenkasse DAK fordert, SparmaÃŸnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auf Beamte zu Ã¼bertragen.



DAK-Chef Andreas Storm sagte der "Rheinischen Post", er halte es fÃ¼r zwingend notwendig, Ã„nderungen fÃ¼r Kassenpatienten wirkungsgleich auf die Beihilfe fÃ¼r Beamte zu Ã¼bertragen. "Wenn sich Leistungen fÃ¼r Kassenpatienten verschlechtern sollen, muss das auch bei der Beihilfe der Beamten gelten." Storm machte dazu einen konkreten Vorschlag: Bevor der Bundestag Ã¼ber die GKV-Reform entscheide, mÃ¼sse das Kabinett die Eckpunkte fÃ¼r eine Reform der Beihilfe auf den Weg bringen. Das sei eine zwingende Voraussetzung dafÃ¼r, dass man gesellschaftliche Akzeptanz bekomme.



Als ein Beispiel nannte der DAK-Chef das geplante Aus der Gratis-Mitversicherung von Ehepartnern. Die Mitversicherung sei bislang ein sozialpolitisch gut begrÃ¼ndeter Vorteil der GKV im Vergleich zur privaten Krankenversicherung. Zu prÃ¼fen sei, ob man sie wirklich abschaffen wolle. Wenn ja, mÃ¼sse dies auch auf die Beihilfe Ã¼bertragen werden. Ab 2028 sollen laut Bundesreform bislang kostenlos mitversicherte Partner einen Beitrag von 2,5 Prozent zahlen.



Als zweites Beispiel nannte Storm die Ausgabebremse fÃ¼r die Ã¤rztliche Behandlung von Kassenpatienten. Zudem mÃ¼sse das HerzstÃ¼ck der Reform - Ausgaben dÃ¼rften nur so stark steigen wie die Beitragseinnahmen - auf die Beihilfe Ã¼bertragen werden. Man brauche bei den Beihilfeausgaben des Bundes eine vergleichbare Ausgabenbremse.

