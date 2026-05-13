VDA: 225.000 Jobs in Autoindustrie bis 2035 bedroht

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard MÃ¼ller, rechnet mit einem zusÃ¤tzlichen massiven Stellenabbau in der Branche. Bis 2035 seien 225.000 ArbeitsplÃ¤tze bedroht, sagte MÃ¼ller dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Das seien etwa 35.000 ArbeitsplÃ¤tze mehr als bisher angenommen.



Von 2019 bis 2025 seien bereits 100.000 ArbeitsplÃ¤tze verloren gegangen. UrsprÃ¼nglich war laut VDA der Abbau von 190.000 ArbeitsplÃ¤tzen im Zeitkorridor von 2019 bis 2035 vorhergesagt worden. Betroffen seien insbesondere die Zulieferbetriebe, weil auf dem Weg vom Verbrennermotor zur ElektromobilitÃ¤t gerade dort viele ArbeitsplÃ¤tze verloren gehen wÃ¼rden, so die VDA-Chefin.



Als Ursache fÃ¼r die negative Entwicklung nannte MÃ¼ller "eine gravierende und anhaltende Standortkrise" in Deutschland und Europa. "Und die Bedingungen verschlechtern sich zusehends. Hohe Steuern und Abgaben, teure Energie, hohe Lohnkosten, Ã¼berbordende BÃ¼rokratie - die Liste der Herausforderungen lieÃŸe sich fortfÃ¼hren", sagte sie.



FÃ¼r den Erhalt von deutlich mehr ArbeitsplÃ¤tzen in der deutschen Autoindustrie hÃ¤lt die VDA-Chefin ein Umsteuern der EU fÃ¼r notwendig. Wenn ab 2035 ein hÃ¶herer Anteil an Plug-in-Hybriden, Range Extendern und Verbrennern - zunehmend mit erneuerbaren Kraftstoffen - zugelassen wÃ¼rden, wÃ¼rde dies mit einer weit geringeren VerÃ¤nderung der BeschÃ¤ftigungsstruktur einhergehen und trotzdem den Weg zur klimaneutralen MobilitÃ¤t fortschreiben, erklÃ¤rte MÃ¼ller. In diesem Fall wÃ¤re bis zum Jahr 2035 mit einem BeschÃ¤ftigungsrÃ¼ckgang von etwa 75.000 ArbeitsplÃ¤tzen zu rechnen. Flexibilisierungen und Technologieoffenheit auf dem Weg zur KlimaneutralitÃ¤t wÃ¼rden etwa 50.000 ArbeitsplÃ¤tze am Standort Deutschland erhalten.

