Umfrage: AfD in Mecklenburg-Vorpommern weiter deutlich vorne - SPD legt leicht zu

Landtag in Schwerin

Rund vier Monate vor der Landtagswahl bleibt die AfD stÃ¤rkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern. In einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks kam die Partei auf 36 Prozent, das war ein Punkt mehr als im Januar.

Rund vier Monate vor der Landtagswahl bleibt die AfD stÃ¤rkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern. In einer am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks (NDR) kam die Partei auf 36 Prozent, das war ein Prozentpunkt mehr als in der jÃ¼ngsten Infratest-Umfrage im Januar. Die SPD legte zwei Punkte zu und kam auf 27 Prozent.Â



Die Linke erreichte mit 13 Prozent den dritten Platz (plus eins) und Ã¼berholte damit die CDU, die nur noch auf zehn Prozent kam. Das BSW erreichte fÃ¼nf Prozent und muss demnach um den Einzug in den Landtag bangen. Die GrÃ¼nen kÃ¤men mit vier Prozent derzeit nicht ins Parlament, ebenso wenig wie die FDP, deren Ergebnis nicht mehr gesondert ausgewiesen wurde.Â



Die Umfrage zeigte auch, dass die Zufriedenheit mit der Landesregierung gesunken ist. Nur noch 38 Prozent der Befragten gaben an, mit der aktuellen Koalition zufrieden zu sein. 58 Prozent waren es nicht. Â



In Mecklenburg-Vorpommern wird am 20. September gewÃ¤hlt. Seit 1998 regiert dort die SPD mit wechselnden Koalitionspartnern. Seit der Wahl 2021 fÃ¼hrt MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) eine gemeinsame Regierung mit den Linken. Sie will das Land weiterhin regieren.



Spitzenkandidat der AfD ist Enrico Schult, nachdem der zuvor bestimmte Leif-Erik Holm nach einem internen Machtkampf auf die Kandidatur verzichtet hatte. Holm bewirbt sich als Direktkandidat in jenem Schweriner Wahlkreis, in dem auch Schwesig antritt.



Laut NDR wurden die Daten zwischen dem 7. und 11. Mai erhoben. Befragt wurden 1153 Wahlberechtigte mittels computergestÃ¼tzter Telefon- und Online-Interviews.Â