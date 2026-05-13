Rund vier Monate vor der Landtagswahl bleibt die AfD stÃ¤rkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern. In einer am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks (NDR) kam die Partei auf 36 Prozent, das war ein Prozentpunkt mehr als in der jÃ¼ngsten Infratest-Umfrage im Januar. Die SPD legte zwei Punkte zu und kam auf 27 Prozent.Â
Die Linke erreichte mit 13 Prozent den dritten Platz (plus eins) und Ã¼berholte damit die CDU, die nur noch auf zehn Prozent kam. Das BSW erreichte fÃ¼nf Prozent und muss demnach um den Einzug in den Landtag bangen. Die GrÃ¼nen kÃ¤men mit vier Prozent derzeit nicht ins Parlament, ebenso wenig wie die FDP, deren Ergebnis nicht mehr gesondert ausgewiesen wurde.Â
Die Umfrage zeigte auch, dass die Zufriedenheit mit der Landesregierung gesunken ist. Nur noch 38 Prozent der Befragten gaben an, mit der aktuellen Koalition zufrieden zu sein. 58 Prozent waren es nicht. Â
In Mecklenburg-Vorpommern wird am 20. September gewÃ¤hlt. Seit 1998 regiert dort die SPD mit wechselnden Koalitionspartnern. Seit der Wahl 2021 fÃ¼hrt MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) eine gemeinsame Regierung mit den Linken. Sie will das Land weiterhin regieren.
Spitzenkandidat der AfD ist Enrico Schult, nachdem der zuvor bestimmte Leif-Erik Holm nach einem internen Machtkampf auf die Kandidatur verzichtet hatte. Holm bewirbt sich als Direktkandidat in jenem Schweriner Wahlkreis, in dem auch Schwesig antritt.
Laut NDR wurden die Daten zwischen dem 7. und 11. Mai erhoben. Befragt wurden 1153 Wahlberechtigte mittels computergestÃ¼tzter Telefon- und Online-Interviews.Â
Politik
Umfrage: AfD in Mecklenburg-Vorpommern weiter deutlich vorne - SPD legt leicht zu
- AFP - 13. Mai 2026, 08:46 Uhr
Rund vier Monate vor der Landtagswahl bleibt die AfD stÃ¤rkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern. In einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks kam die Partei auf 36 Prozent, das war ein Punkt mehr als im Januar.
Rund vier Monate vor der Landtagswahl bleibt die AfD stÃ¤rkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern. In einer am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks (NDR) kam die Partei auf 36 Prozent, das war ein Prozentpunkt mehr als in der jÃ¼ngsten Infratest-Umfrage im Januar. Die SPD legte zwei Punkte zu und kam auf 27 Prozent.Â
Weitere Meldungen
Nach dem Abschluss des Koalitionsausschusses der Bundesregierung hat GrÃ¼nen-Parteichef Felix Banaszak der Koalition eine eingeschrÃ¤nkte HandlungsfÃ¤higkeit attestiert. "Das istMehr
Die Spitzen von Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss auf einen Fahrplan fÃ¼r die Reformprojekte der Bundesregierung geeinigt. Der Koalitionsausschuss sei sich "einig,Mehr
Zehntausende Menschen haben in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gegen die KÃ¼rzung Ã¶ffentlicher Gelder fÃ¼r staatliche UniversitÃ¤ten demonstriert. ZentralerMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden in diesem Jahr voraussichtlich weitaus stÃ¤rker steigen als die Einnahmen. DasMehr
Der VerbandÂ der Automobilindustrie (VDA) rechnet mit einem noch grÃ¶ÃŸeren Stellenabbau in der deutschen Autoindustrie als bisher angenommen. "Wir mÃ¼ssen leider nach aktuellenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard MÃ¼ller, rechnet mit einem zusÃ¤tzlichen massiven Stellenabbau in der Branche.Mehr