Neues Heizungsgesetz im Bundeskabinett

WÃ¤rmepumpe

Nach monatelangen Verhandlungen soll am Mittwoch die erneute Ãœberarbeitung des GebÃ¤udeenergiegesetzes ins Bundeskabinett eingebracht werden. Ã–l- und Gasheizungen sollen weiterhin eingebaut werden dÃ¼rfen.

Nach monatelangen Verhandlungen soll am Mittwoch die erneute Ãœberarbeitung des GebÃ¤udeenergiegesetzes ins Bundeskabinett eingebracht werden. Die PlÃ¤ne von Union und SPD sehen im Gegensatz zur bisherigen Gesetzeslage vor, dass ein Weiterbetrieb und Neueinbau von Ã–l- und Gasheizungen langfristig mÃ¶glich bleibt. Allerdings sollen sie zu wachsenden Anteilen mit alternativen Brennstoffen betrieben werden. Unter anderem KlimaschÃ¼tzer kritisieren dies scharf.



Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf verstÃ¤ndigt, das sogenannte Heizungsgesetz der Ampel-Regierung "abzuschaffen". Auf das Wie konnten sich die zustÃ¤ndigen Ministerien dann lange nicht einigen. Im Februar erzielten die Bundestagsfraktionen der Regierungsparteien eine Grundsatzeinigung, nun wollen Bundeswirtschafts- und Bundesbauministerium den konkreten Gesetzesentwurf vorlegen. Thema im Kabinett ist zudem ein Gesetzentwurf fÃ¼r schÃ¤rfere Strafen bei Vergewaltigungen mit KO-Tropfen.