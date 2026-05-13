Destatis: Zahl groÃŸer BetriebsgrÃ¼ndungen im 1. Quartal gestiegen

BÃ¼ros (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im 1. Quartal 2026 sind in Deutschland rund 37.500 Betriebe gegrÃ¼ndet worden, deren Rechtsform und BeschÃ¤ftigtenzahl auf eine grÃ¶ÃŸere wirtschaftliche Bedeutung schlieÃŸen lassen. Das waren 2,8 Prozent mehr neu gegrÃ¼ndete grÃ¶ÃŸere Betriebe als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Gleichzeitig sank die Zahl der vollstÃ¤ndigen Aufgaben von Betrieben mit grÃ¶ÃŸerer wirtschaftlicher Bedeutung um 5,7 Prozent auf rund 28.400.



Die Gesamtzahl der NeugrÃ¼ndungen von Gewerben war im 1. Quartal 2026 laut Destatis mit rund 188.900 um 10,1 Prozent hÃ¶her als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der Gewerbeanmeldungen stieg um 9,3 Prozent auf rund 225.300. Zu den Gewerbeanmeldungen zÃ¤hlen neben NeugrÃ¼ndungen von Gewerbebetrieben auch BetriebsÃ¼bernahmen (zum Beispiel Kauf oder Gesellschaftereintritt), Umwandlungen (zum Beispiel Verschmelzung oder Ausgliederung) und ZuzÃ¼ge aus anderen Meldebezirken.



Die Gesamtzahl der vollstÃ¤ndigen Gewerbeaufgaben war nach Angaben des Bundesamts im 1. Quartal 2026 mit rund 139.400 um 2,0 Prozent niedriger als im 1. Quartal 2025. Die Gesamtzahl der Gewerbeabmeldungen sank um 4,3 Prozent auf rund 167.500. Neben Gewerbeaufgaben zÃ¤hlen dazu auch BetriebsÃ¼bergaben, zum Beispiel Verkauf oder Gesellschafteraustritt, Umwandlungen oder FortzÃ¼ge in andere Meldebezirke.

