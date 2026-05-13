GroÃŸhandelspreise im April deutlich gestiegen

Ã–ltanks (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Verkaufspreise im GroÃŸhandel waren im April 2026 um 6,3 Prozent hÃ¶her als im April 2025. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit. Im MÃ¤rz 2026 hatte die VerÃ¤nderungsrate gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat bei +4,1 Prozent gelegen, im Februar 2026 bei +1,2 Prozent. Ein hÃ¶herer Preisanstieg als im April 2026 wurde im Vorjahresvergleich zuletzt im Februar 2023 verzeichnet (+9,5 Prozent gegenÃ¼ber Februar 2022).



Ausschlaggebend fÃ¼r den Preisanstieg im April 2026 waren laut Destatis die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten, in deren Folge sich insbesondere die GroÃŸhandelspreise fÃ¼r Energieprodukte und Rohstoffe erhÃ¶hten. Die GroÃŸhandelspreise stiegen im April 2026 gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2026 um 2,0 Prozent.



HauptursÃ¤chlich fÃ¼r den Anstieg der GroÃŸhandelspreise insgesamt gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat war im April 2026 der Preisanstieg bei MineralÃ¶lerzeugnissen, erklÃ¤rten den Statistiker. Die Preise lagen hier im Durchschnitt 37,3 Prozent Ã¼ber denen von April 2025. Auch gegenÃ¼ber dem Vormonat MÃ¤rz 2026 stiegen sie deutlich (+12,7 Prozent).



Ebenfalls bedeutend fÃ¼r die Entwicklung im Vorjahresvergleich war nach Angaben des Bundesamts der Preisanstieg im GroÃŸhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, -Metallen und -Metallhalbzeug (+40,2 Prozent gegenÃ¼ber April 2025). Zudem stiegen die Preise im GroÃŸhandel fÃ¼r Blumen und Pflanzen um 9,3 Prozent sowie fÃ¼r chemische Erzeugnisse um 7,3 Prozent zum Vorjahresmonat. PreisrÃ¼ckgÃ¤nge im April 2026 gab es dagegen im GroÃŸhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, SpeiseÃ¶len und Nahrungsfetten (-7,8 Prozent gegenÃ¼ber April 2025) sowie mit Kaffee, Tee, Kakao und GewÃ¼rzen (-7,5 Prozent gegenÃ¼ber April 2025).

