Proteste in Argentinien gegen KÃ¼rzung staatlicher Gelder fÃ¼r UniversiÃ¤ten

Protestteilnehmer in Buenos Aires

Zehntausende Menschen haben in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gegen die KÃ¼rzung Ã¶ffentlicher Gelder fÃ¼r staatliche UniversitÃ¤ten demonstriert. Es war der vierte derartige GroÃŸprotest seit dem Amtsantritt von PrÃ¤sident Milei Ende 2023.

Zehntausende Menschen haben in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gegen die KÃ¼rzung Ã¶ffentlicher Gelder fÃ¼r staatliche UniversitÃ¤ten demonstriert. Zentraler Versammlungsort der Proteste am Dienstag war laut Reportern der Nachrichtenagentur AFP der Platz vor dem PrÃ¤sidentenpalast. Es war der vierte derartige GroÃŸprotest seit dem Amtsantritt von PrÃ¤sident Javier Milei Ende 2023. Laut Medienberichten gab es auch in StÃ¤dten wie CÃ³rdoba, Mendoza und TucumÃ¡n Kundgebungen.Â



Nach Angaben der UniversitÃ¤t von Buenos Aires gingen in der argentinischen Hauptstadt geschÃ¤tzt 600.000 Menschen auf die StraÃŸe. Die Polizei machte vorerst keine Angaben zur Teilnehmerzahl.Â



Im Zentrum der Proteste stand ein Gesetzentwurf zur Finanzierung von UniversitÃ¤ten, um den lange politisch gerungen worden war. 2025 passierte das Gesetz das Parlament. SpÃ¤ter legte Milei jedoch sein Veto ein. Der Staatschef, der sich selbst als "Anarcho-Kapitalisten" bezeichnet, verwies darauf, dass es der Haushaltspolitik seiner Regierung widerspreche. Die Regierung wandte sich in der Angelegenheit an das Oberste Gericht. Dieses ist an keine Frist fÃ¼r die Bekanntgabe einer Entscheidung gebunden.Â



Argentinien ist hochverschuldet. 2001 ging das sÃ¼damerikanische Land infolge einer Finanzkrise bankrott und stÃ¼rzte in eine tiefe soziale und wirtschaftliche Krise. PrÃ¤sident Milei nahm massive Einschnitte bei RegierungsbehÃ¶rden und im Staatsapparat vor und strich Subventionen. Damit sorgte er fÃ¼r den ersten HaushaltsÃ¼berschuss in Argentinien seit 14 Jahren, die Inflation ging deutlich zurÃ¼ck.Â Die Kehrseite des Sparkurses sind unter anderem Arbeitsplatzverluste.