Koalitionsausschuss beendet - Union und SPD vereinbaren Reform-Arbeitsprozess

Bundeskanzler Merz (l.) und Koalitionsmitglieder

Die Spitzen von Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss auf einen Fahrplan fÃ¼r die Reformprojeke der Bundesregierung geeinigt. Aus Koalitionskreisen verlautete, die Beratungen hÃ¤tten 'in guter, vertrauensvoller AtmosphÃ¤re' stattgefunden.

Die Spitzen von Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss auf einen Fahrplan fÃ¼r die Reformprojekte der Bundesregierung geeinigt. Der Koalitionsausschuss sei sich "einig, dass die anstehenden Reformen abgestimmt in den nÃ¤chsten Wochen auf den Weg gebracht werden sollen", hieÃŸ es in der Nacht zu Mittwoch aus Koalitionskreisen gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. DafÃ¼r sei ein "Arbeitsprozess vereinbart" worden. Die Beratungen hÃ¤tten "in guter, vertrauensvoller AtmosphÃ¤re" stattgefunden.



Vereinbart worden sei, die CO2-Bepreisung im kommenden Jahr stabil zu halten. Der Preis pro ausgestoÃŸener Tonne des klimaschÃ¤dlichen Gases Kohlendioxid soll damit weiter - wie seit Beginn dieses Jahres - in einem Korridor von 55 bis 65 Euro liegen, hieÃŸ es aus der Koalition. Die Spitzen von Union und SPD hÃ¤tten sich zudem darauf "verstÃ¤ndigt, den Haushalt 2027 unter Schonung der RÃ¼cklage fertig zu stellen".



Weitere Details wurden zunÃ¤chst nicht mitgeteilt. Damit blieb unklar, bis wann genau die Koalition welches der anstehenden Reformprojekte beschlieÃŸen will. Auch Detailregelungen zum Bundeshaushalt 2027 - etwa zur Frage der Einsparungen oder zu Gegenfinanzierung der geplanten Einkommensteuerreform - blieben zunÃ¤chst offen.