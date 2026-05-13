Die Spitzen von Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss auf einen Fahrplan fÃ¼r die Reformprojekte der Bundesregierung geeinigt. Der Koalitionsausschuss sei sich "einig, dass die anstehenden Reformen abgestimmt in den nÃ¤chsten Wochen auf den Weg gebracht werden sollen", hieÃŸ es in der Nacht zu Mittwoch aus Koalitionskreisen gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. DafÃ¼r sei ein "Arbeitsprozess vereinbart" worden. Die Beratungen hÃ¤tten "in guter, vertrauensvoller AtmosphÃ¤re" stattgefunden.
Vereinbart worden sei, die CO2-Bepreisung im kommenden Jahr stabil zu halten. Der Preis pro ausgestoÃŸener Tonne des klimaschÃ¤dlichen Gases Kohlendioxid soll damit weiter - wie seit Beginn dieses Jahres - in einem Korridor von 55 bis 65 Euro liegen, hieÃŸ es aus der Koalition. Die Spitzen von Union und SPD hÃ¤tten sich zudem darauf "verstÃ¤ndigt, den Haushalt 2027 unter Schonung der RÃ¼cklage fertig zu stellen".
Weitere Details wurden zunÃ¤chst nicht mitgeteilt. Damit blieb unklar, bis wann genau die Koalition welches der anstehenden Reformprojekte beschlieÃŸen will. Auch Detailregelungen zum Bundeshaushalt 2027 - etwa zur Frage der Einsparungen oder zu Gegenfinanzierung der geplanten Einkommensteuerreform - blieben zunÃ¤chst offen.
Politik
Koalitionsausschuss beendet - Union und SPD vereinbaren Reform-Arbeitsprozess
- AFP - 13. Mai 2026, 06:01 Uhr
Die Spitzen von Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss auf einen Fahrplan fÃ¼r die Reformprojeke der Bundesregierung geeinigt. Aus Koalitionskreisen verlautete, die Beratungen hÃ¤tten 'in guter, vertrauensvoller AtmosphÃ¤re' stattgefunden.
Die Spitzen von Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss auf einen Fahrplan fÃ¼r die Reformprojekte der Bundesregierung geeinigt. Der Koalitionsausschuss sei sich "einig, dass die anstehenden Reformen abgestimmt in den nÃ¤chsten Wochen auf den Weg gebracht werden sollen", hieÃŸ es in der Nacht zu Mittwoch aus Koalitionskreisen gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. DafÃ¼r sei ein "Arbeitsprozess vereinbart" worden. Die Beratungen hÃ¤tten "in guter, vertrauensvoller AtmosphÃ¤re" stattgefunden.
Weitere Meldungen
Zehntausende Menschen haben in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gegen die KÃ¼rzung Ã¶ffentlicher Gelder fÃ¼r staatliche UniversitÃ¤ten demonstriert. ZentralerMehr
Kurz vor dem Besuch von US-PrÃ¤sident Donald Trump in China und dort geplanten GesprÃ¤chen Ã¼ber den Iran-Krieg hat die FÃ¼hrung in Peking Pakistan zu stÃ¤rkerenMehr
Inmitten des wachsenden Drucks auf den britischen Premierminister Keir Starmer hÃ¤lt KÃ¶nig Charles III. am Mittwoch die Thronrede vor dem Parlament. Die im Englischen als "King'sMehr
Top Meldungen
Der VerbandÂ der Automobilindustrie (VDA) rechnet mit einem noch grÃ¶ÃŸeren Stellenabbau in der deutschen Autoindustrie als bisher angenommen. "Wir mÃ¼ssen leider nach aktuellenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard MÃ¼ller, rechnet mit einem zusÃ¤tzlichen massiven Stellenabbau in der Branche.Mehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Krankenkasse DAK fordert, SparmaÃŸnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auf Beamte zu Ã¼bertragen. DAK-Chef Andreas StormMehr