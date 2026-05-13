Politik

Koalitionsausschuss beendet - Union und SPD vereinbaren Reform-Arbeitsprozess

  • AFP - 13. Mai 2026, 06:01 Uhr
Bild vergrößern: Koalitionsausschuss beendet - Union und SPD vereinbaren Reform-Arbeitsprozess
Bundeskanzler Merz (l.) und Koalitionsmitglieder
Bild: AFP

Die Spitzen von Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss auf einen Fahrplan fÃ¼r die Reformprojeke der Bundesregierung geeinigt. Aus Koalitionskreisen verlautete, die Beratungen hÃ¤tten 'in guter, vertrauensvoller AtmosphÃ¤re' stattgefunden.

Die Spitzen von Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss auf einen Fahrplan fÃ¼r die Reformprojekte der Bundesregierung geeinigt. Der Koalitionsausschuss sei sich "einig, dass die anstehenden Reformen abgestimmt in den nÃ¤chsten Wochen auf den Weg gebracht werden sollen", hieÃŸ es in der Nacht zu Mittwoch aus Koalitionskreisen gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. DafÃ¼r sei ein "Arbeitsprozess vereinbart" worden. Die Beratungen hÃ¤tten "in guter, vertrauensvoller AtmosphÃ¤re" stattgefunden.

Vereinbart worden sei, die CO2-Bepreisung im kommenden Jahr stabil zu halten. Der Preis pro ausgestoÃŸener Tonne des klimaschÃ¤dlichen Gases Kohlendioxid soll damit weiter - wie seit Beginn dieses Jahres - in einem Korridor von 55 bis 65 Euro liegen, hieÃŸ es aus der Koalition. Die Spitzen von Union und SPD hÃ¤tten sich zudem darauf "verstÃ¤ndigt, den Haushalt 2027 unter Schonung der RÃ¼cklage fertig zu stellen".

Weitere Details wurden zunÃ¤chst nicht mitgeteilt. Damit blieb unklar, bis wann genau die Koalition welches der anstehenden Reformprojekte beschlieÃŸen will. Auch Detailregelungen zum Bundeshaushalt 2027 - etwa zur Frage der Einsparungen oder zu Gegenfinanzierung der geplanten Einkommensteuerreform - blieben zunÃ¤chst offen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Proteste in Argentinien gegen KÃ¼rzung staatlicher Gelder fÃ¼r UniversiÃ¤ten
    Proteste in Argentinien gegen KÃ¼rzung staatlicher Gelder fÃ¼r UniversiÃ¤ten

    Zehntausende Menschen haben in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gegen die KÃ¼rzung Ã¶ffentlicher Gelder fÃ¼r staatliche UniversitÃ¤ten demonstriert. Zentraler

    Mehr
    Vor Trump-Besuch: China ruft Pakistan zu mehr VermittlungsbemÃ¼hungen im Iran-Krieg auf
    Vor Trump-Besuch: China ruft Pakistan zu mehr VermittlungsbemÃ¼hungen im Iran-Krieg auf

    Kurz vor dem Besuch von US-PrÃ¤sident Donald Trump in China und dort geplanten GesprÃ¤chen Ã¼ber den Iran-Krieg hat die FÃ¼hrung in Peking Pakistan zu stÃ¤rkeren

    Mehr
    KÃ¶nig Charles III. hÃ¤lt inmitten von wachsendem Druck auf Premier Starmer Thronrede
    KÃ¶nig Charles III. hÃ¤lt inmitten von wachsendem Druck auf Premier Starmer Thronrede

    Inmitten des wachsenden Drucks auf den britischen Premierminister Keir Starmer hÃ¤lt KÃ¶nig Charles III. am Mittwoch die Thronrede vor dem Parlament. Die im Englischen als "King's

    Mehr
    Landgericht Bremen gibt Urteil zu Milka-
    Landgericht Bremen gibt Urteil zu Milka-"Mogelpackung" bekannt
    EU-Kommission will lange Zugreisen einfacher machen
    EU-Kommission will lange Zugreisen einfacher machen
    US-Berufungsgericht lÃ¤sst Trumps Zehn-Prozent-Zoll vorerst bestehen
    US-Berufungsgericht lÃ¤sst Trumps Zehn-Prozent-Zoll vorerst bestehen
    Kulturstaatsminister Weimer will Tiktok
    Kulturstaatsminister Weimer will Tiktok "in europÃ¤ische HÃ¤nde legen"
    GKV-Ausgaben steigen 2026 deutlich stÃ¤rker als Einnahmen
    GKV-Ausgaben steigen 2026 deutlich stÃ¤rker als Einnahmen
    Zeitung: Ausschuss-Abschlussbericht zu Anschlag von Magdeburg kritisiert BehÃ¶rden
    Zeitung: Ausschuss-Abschlussbericht zu Anschlag von Magdeburg kritisiert BehÃ¶rden
    104. Deutscher Katholikentag beginnt in bayerischem WÃ¼rzburg
    104. Deutscher Katholikentag beginnt in bayerischem WÃ¼rzburg
    Baden-WÃ¼rttemberg: GrÃ¼nen-Politiker Ã–zdemir stellt sich MinisterprÃ¤sidentenwahl
    Baden-WÃ¼rttemberg: GrÃ¼nen-Politiker Ã–zdemir stellt sich MinisterprÃ¤sidentenwahl
    China fordert Pakistan zu stÃ¤rkerer VermittlertÃ¤tigkeit im Iran-Krieg auf
    China fordert Pakistan zu stÃ¤rkerer VermittlertÃ¤tigkeit im Iran-Krieg auf
    Selenskyjs frÃ¼herer Vertrauter Jermak weist GeldwÃ¤schevorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    Selenskyjs frÃ¼herer Vertrauter Jermak weist GeldwÃ¤schevorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

    Top Meldungen

    Verband der Automobilindustrie rechnet mit noch mehr Stellenabbau bis 2035
    Verband der Automobilindustrie rechnet mit noch mehr Stellenabbau bis 2035

    Der VerbandÂ der Automobilindustrie (VDA) rechnet mit einem noch grÃ¶ÃŸeren Stellenabbau in der deutschen Autoindustrie als bisher angenommen. "Wir mÃ¼ssen leider nach aktuellen

    Mehr
    VDA: 225.000 Jobs in Autoindustrie bis 2035 bedroht
    VDA: 225.000 Jobs in Autoindustrie bis 2035 bedroht

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard MÃ¼ller, rechnet mit einem zusÃ¤tzlichen massiven Stellenabbau in der Branche.

    Mehr
    DAK fordert Ãœbertragung von GKV-SparmaÃŸnahmen auf Beamte
    DAK fordert Ãœbertragung von GKV-SparmaÃŸnahmen auf Beamte

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Krankenkasse DAK fordert, SparmaÃŸnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auf Beamte zu Ã¼bertragen. DAK-Chef Andreas Storm

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts