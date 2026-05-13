Ein einziges Ticket fÃ¼r Fahrten quer durch Europa: Die EU-Kommission legt am Mittwoch einen Vorschlag vor, der grenzÃ¼berschreitende Zugreisen einfacher machen soll. Passagiere sollen zudem Hilfe bei AusfÃ¤llen oder verpassten AnschlÃ¼ssen bekommen. BrÃ¼ssel will Zugreisen damit zu einer attraktiveren Alternative zum Flugzeug machen.
Bislang sind grenzÃ¼berschreitende Zugreisen hÃ¤ufig kompliziert, weil Fahrkarten von mehreren Anbietern nÃ¶tig sind. Die EU-Kommission will Anbieter wie die Deutsche Bahn deshalb verpflichten, auch die Zugtickets von Bahnbetreibern aus anderen LÃ¤ndern zu verkaufen. Die VorschlÃ¤ge gehen im Anschluss in die Verhandlungen im Europaparlament und im Rat der 27 EU-LÃ¤nder und kÃ¶nnten dann auch wieder verwÃ¤ssert werden.
Wirtschaft
EU-Kommission will lange Zugreisen einfacher machen
- AFP - 13. Mai 2026, 04:04 Uhr
Ein einziges Ticket fÃ¼r Fahrten quer durch Europa: Die EU-Kommission legt am Mittwoch einen Vorschlag vor, der grenzÃ¼berschreitende Zugreisen einfacher machen soll. Passagiere sollen zudem Hilfe bei AusfÃ¤llen oder verpassten AnschlÃ¼ssen bekommen.
Ein einziges Ticket fÃ¼r Fahrten quer durch Europa: Die EU-Kommission legt am Mittwoch einen Vorschlag vor, der grenzÃ¼berschreitende Zugreisen einfacher machen soll. Passagiere sollen zudem Hilfe bei AusfÃ¤llen oder verpassten AnschlÃ¼ssen bekommen. BrÃ¼ssel will Zugreisen damit zu einer attraktiveren Alternative zum Flugzeug machen.
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