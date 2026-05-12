Die Zahl von E-Commerce-Sendungen aus dem Ausland nach Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter massiv angestiegen. "Allein im Bereich der Einfuhr von Post- und Kuriersendungen behandelte der Zoll im Vergleich zum Jahr 2024 rund 192Â Millionen Warenpositionen mehr", erklÃ¤rte der Zoll am Dienstag. "Der Anteil von E-Commerce am internationalen Handel wÃ¤chst seit Jahren rasant."
Die Deutsche Industrie- und Handelskammer sprach von einer "massiven Fehlentwicklungen". "Milliarden von Warensendungen aus Drittstaaten erreichen jedes Jahr den europÃ¤ischen und damit auch in groÃŸer Zahl den deutschen Markt", erklÃ¤rte DIHK-Bereichsleiter Dirk Binding. "Dem stehen zu wenig KapazitÃ¤ten fÃ¼r Kontrollen entgegen. FaireÂ Wettbewerbsbedingungen durchzusetzen, wird damit fast unmÃ¶glich."
Vor allem asiatische BillighÃ¤ndler wie Shein, Temu und Aliexpress stehen deshalb in der Kritik. "Es ist in der Tat ein Problem (...), dass die chinesische Ramschware unsere MÃ¤rkte mittlerweile Ã¼berflutet", sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) dazu. Das sei aus Verbraucherschutz- und Umweltaspekten nicht zu verantworten.
Klingbeil verwies auf MaÃŸnahmen, auf die sich im MÃ¤rz auf EU-Ebene die UnterhÃ¤ndler der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments geeinigt hatten. Zum einen fÃ¤llt demnach ab Juli die Zollbefreiung fÃ¼r kleine Warensendungen mit einem Wert von weniger als 150 Euro weg. Im Herbst soll zudem eine zusÃ¤tzliche GebÃ¼hr in HÃ¶he von drei Euro fÃ¼r diese Sendungen fÃ¤llig werden.
Wirtschaft
Zoll meldet massiven Anstieg von E-Commerce-Sendungen
- AFP - 12. Mai 2026, 15:16 Uhr
Die Zahl von E-Commerce-Sendungen aus dem Ausland ist massiv angestiegen. 'Allein im Bereich der Einfuhr von Post- und Kuriersendungen behandelte der Zoll im Vergleich zum Jahr 2024 rund 192 Millionen Warenpositionen mehr', erklÃ¤rte der Zoll.
Die Zahl von E-Commerce-Sendungen aus dem Ausland nach Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter massiv angestiegen. "Allein im Bereich der Einfuhr von Post- und Kuriersendungen behandelte der Zoll im Vergleich zum Jahr 2024 rund 192Â Millionen Warenpositionen mehr", erklÃ¤rte der Zoll am Dienstag. "Der Anteil von E-Commerce am internationalen Handel wÃ¤chst seit Jahren rasant."
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