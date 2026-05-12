Wirtschaft

Iran-Krieg: US-Inflation im April auf Drei-Jahres-Hoch

  • AFP - 12. Mai 2026, 15:03 Uhr
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Eine Tankstelle in Monterey Park, Kalifornien
Bild: AFP

Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs ist die Inflation in den USA den zweiten Monat in Folge sprunghaft gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im April um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu.

Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs ist die Inflation in den USA auf den hÃ¶chsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im April um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das waren 0,6 Prozentpunkte mehr als im MÃ¤rz. Die Inflation stieg damit auf den hÃ¶chsten Stand seit Mai 2023.Â 

Hauptgrund sind die durch den Iran-Krieg massiv erhÃ¶hten Ã–l- und Gaspreise. Treibstoff verteuerte sich demnach im Jahresvergleich um 28,4 Prozent Prozent, die Energiepreise insgesamt stiegen um 17,9 Prozent. FÃ¼r Lebensmittel mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher 3,2 Prozent mehr zahlen. Die zugrunde liegende Kerninflation ohne die schwankenden Preise fÃ¼r Lebensmittel und Energie lag im April bei 2,8 Prozent.

Die Lebenshaltungskosten stehen in den USA weiter im Mittelpunkt der politischen Debatte. Umfragen zeigen eine stark gesunkene Zustimmung zur Wirtschaftspolitik von PrÃ¤sident Donald Trump.Â Der Iran-Krieg hat die Kritik auch im Lager des PrÃ¤sidenten verschÃ¤rft.

Vor Beginn der US-israelischen Luftangriffe auf den Iran Ende Februar hatte der PrÃ¤sident einen Wirtschaftsboom und "rapide" fallende Preise fÃ¼r Benzin und Lebensmittel in Aussicht gestellt. Im November finden in den USA die Zwischenwahlen zum Kongress statt, die als bisher wichtigster Stimmungstest fÃ¼r Trump gelten.Â 

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