Ifo-Institut: Iran-Krieg belastet GeschÃ¤ftsklima der Reisebranche

Reisende an einem GepÃ¤ckband (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das GeschÃ¤ftsklima bei ReisebÃ¼ros und Reiseveranstaltern hat sich im April weiter verschlechtert. Der Branchenindikator des Ifo-Instituts fiel auf minus 43,5 Punkte, nach saisonbereinigten minus 41,8 Punkten im MÃ¤rz, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut am Mittwoch mitteilte. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage deutlich schlechter als im MÃ¤rz, die GeschÃ¤ftserwartungen verbesserten sich hingegen etwas.



"Der Iran-Konflikt hat die Reisebranche besonders im MÃ¤rz stark belastet", sagte Ifo-Branchenexperte Patrick HÃ¶ppner. "Ein positives Signal sind die Ende April aufgehobenen Reisewarnungen fÃ¼r wichtige Flugreise-TransitlÃ¤nder im Nahen Osten."



Mehr als die HÃ¤lfte der befragten ReisebÃ¼ros und Reiseveranstalter beurteilten die Nachfrage im April als schwach. "Wenn Reisende die weitere Entwicklung im Iran-Konflikt abwarten, kann das die Buchungen insbesondere fÃ¼r das Ende der Sommersaison 2026 und die Wintersaison 2026/27 beeintrÃ¤chtigen", sagte HÃ¶ppner. "Auch die Diskussionen Ã¼ber mÃ¶gliche EngpÃ¤sse bei Flugkerosin ab dem Sommer kÃ¶nnen weiterhin fÃ¼r Verunsicherung bei Reisenden sorgen."



Der Anteil der Reiseunternehmen, der fÃ¼r die kommenden Monate von steigenden Preisen ausgeht, hat sich im April erneut etwas erhÃ¶ht: Die Treibstoffkosten fÃ¼r Flugkerosin sind weiterhin sehr viel hÃ¶her als vor der Eskalation des Konflikts Ende Februar. FlÃ¼ge fÃ¼r Urlaubsreisen kÃ¶nnen sich daher im weiteren Jahresverlauf verteuern.



Auch fÃ¼r Reisen mit dem Auto in der Pfingst- und Sommerreisezeit innerhalb Europas wird das Tanken voraussichtlich teurer als noch letztes Jahr: Anfang Mai 2026 waren die Tankstellenabgabepreise fÃ¼r Super E5 (Diesel) in Ã–sterreich etwa 20 Prozent hÃ¶her als Anfang Mai 2025 (34 Prozent). Die entsprechenden Werte liegen fÃ¼r Italien bei etwa fÃ¼nf Prozent (29 Prozent), fÃ¼r Frankreich bei etwa 21 Prozent (39 Prozent) und fÃ¼r Kroatien bei etwa 18 Prozent (32 Prozent). Das geht aus Daten des Weekly Oil Bulletin der EuropÃ¤ischen Kommission hervor.

