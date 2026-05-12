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Kulturstaatsminister Weimer will Tiktok "in europÃ¤ische HÃ¤nde legen"

  • AFP - 12. Mai 2026, 15:36 Uhr
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Tiktok-Logo auf einem Smartphone
Bild: AFP

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hat einen Verkauf der europÃ¤ischen GeschÃ¤fte der Videoplattform Tiktok an europÃ¤ische EigentÃ¼mer gefordert. Die EU-Kommission erteilte ihm eine Absage.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hat gefordert, "das EuropageschÃ¤ft von Tiktok in europÃ¤ische HÃ¤nde" zu legen. Die EU solle dem Beispiel der USA folgen, sagte er am Dienstag in BrÃ¼ssel: "Die Amerikaner haben das auf eine sehr kluge Weise gelÃ¶st, auch im Einvernehmen mit Bytedance", dem chinesischen Mutterkonzern der Videoplattform Tiktok. Die EU-Kommission erteilte Weimers Forderung eine Absage.

Tiktok hat sein US-GeschÃ¤ft auf Druck aus Washington auf ein Joint Venture mit einer US-Mehrheitsbeteiligung Ã¼bertragen. Bytedance hÃ¤lt 19,9 Prozent daran, zu den weiteren Anteilseignern gehÃ¶ren die US-Unternehmen Oracle und Silver Lake sowie MGX aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.Â 

Ein Sprecher der EU-Kommission wies die Forderung Weimers zurÃ¼ck: Die Kommission schaue "nicht auf die Eignerstruktur, nicht auf die Herkunft" von Digitalkonzernen. Die EU werde stattdessen ihre bestehenden Gesetze durchsetzen. Dazu gehÃ¶rt das Gesetz fÃ¼r digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) und die Datenschutzrichtlinie DSGVO.

In BrÃ¼ssel laufen mehrere Verfahren gegen Tiktok. Dabei geht es unter anderem um den Jugendschutz, illegale Inhalte wie Gewaltdarstellungen und die Suchtgefahr auf der Videoplattform. Die Kommission kann Tiktok zu Ã„nderungen auffordern und BuÃŸgelder verhÃ¤ngen. Auf Druck aus BrÃ¼ssel hat das Unternehmen in der Vergangenheit unter anderem seine App Tiktok Lite mit einem aus Sicht der Kommission sÃ¼chtig machenden Belohnungsmodell zurÃ¼ckgezogen.

Weimer begrÃ¼ndete seine Forderung mit mangelndem Datenschutz: "Tiktok sammelt die Daten der europÃ¤ischen Jugend in einem unvorstellbar groÃŸen AusmaÃŸ", sagte er bei einem Treffen der EU-Kulturminister in BrÃ¼ssel. Die Daten lÃ¤gen auf Servern, welche die EU nicht kontrollieren kÃ¶nne. "Wir wissen auch nicht genau, was mit diesen Daten - und es handelt sich hier um intimste Daten der europÃ¤ischen Jugend - geschieht."

Tiktoks Hauptsitz in Europa ist in Irland. Nach eigenen Angaben speichert die Plattform die Daten ihrer europÃ¤ischen Nutzerinnen und Nutzer hauptsÃ¤chlich im dortigen Datenzentrum und an einem weiteren Standort in Norwegen. Das Unternehmen hat Bedenken, es leite Daten an den chinesischen Staat weiter, stets zurÃ¼ckgewiesen.

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