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Staatsanwalt in Texas: Netflix sammelt illegal Daten und will Nutzer sÃ¼chtig machen

  • AFP - 12. Mai 2026, 07:03 Uhr
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Bild: AFP

Der US-Bundesstaat Texas geht juristisch gegen den Streamingdienst Netflix vor. Die Staatsanwaltschaft wirft Netflix vor, illegal Nutzerdaten zu sammeln und Techniken einzusetzen, die junge Zuschauer sÃ¼chtig nach der Plattform machen sollen.Â 

Der US-Bundesstaat Texas geht juristisch gegen den Streamingdienst Netflix vor. Die Staatsanwaltschaft wirft Netflix vor, illegal Nutzerdaten zu sammeln, wie aus einer am Montag eingereichten Klage hervorgeht. Darin wird der Streaminganbieter auÃŸerdem beschuldigt, Techniken einzusetzen, die junge Zuschauer sÃ¼chtig nach der Plattform machen sollen.Â 

"Wenn Sie Netflix schauen, beobachtet Netflix Sie", heiÃŸt es in der Klageschrift. Der Onlinedienst protokolliere Sehgewohnheiten und "andere sensible Verhaltensdaten" und stelle diese Werbekunden zur VerfÃ¼gung.

Die Strategie von Netflix bestehe darin, "die Texaner und ihre Kinder an den Bildschirm zu fesseln, um so viele Daten wie mÃ¶glich zu sammeln", erklÃ¤rte der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton. Daher habe der Streamingdienst seine Plattform "so konzipiert, dass sie sÃ¼chtig macht".

Paxton verwies insbesondere auf die "Autoplay"-Funktion, die nach dem Ende eines Videos sofort ein weiteres startet. Diese ist auf der Plattform standardmÃ¤ÃŸig aktiviert, kann aber jederzeit deaktiviert werden.

Netflix bezeichnete die Klage als unbegrÃ¼ndet. Sie stÃ¼tze sich "auf falsche und verzerrte Informationen", erklÃ¤rte das Unternehmen. "Netflix nimmt den Datenschutz seiner Mitglieder ernst und hÃ¤lt sich Ã¼berall, wo wir tÃ¤tig sind, an die entsprechenden Gesetze."

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