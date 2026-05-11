Finanzministerium: KI-Cyberattacken kÃ¶nnten sich auf FinanzstabilitÃ¤t auswirken

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Das Bundesfinanzministerium ist besorgt wegen mÃ¶glicher Auswirkungen von Cyberangriffen mit Hilfe von KI-Systemen auf das globale Finanzsystem. Das Ministerium nimmt die Lage 'sehr ernst'.

Das Bundesfinanzministerium ist besorgt wegen mÃ¶glicher Auswirkungen von Cyberangriffen mit Hilfe von KI-Systemen auf das globale Finanzsystem. "Die Entwicklung von Modellen wie Claude Mythos bedeutet eine VerschÃ¤rfung der Cyber-Bedrohungslage, die sich auch auf die FinanzstabilitÃ¤t auswirken kann", sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag dem "Handelsblatt". Das Ministerium nehme die Lage "sehr ernst".



Mythos ist ein KI-Modell des US-Unternehmens Anthropic, das darauf spezialisiert ist, SicherheitslÃ¼cken in Cybersicherheitssysteme zu identifizieren. Anthropic hat Mythos bislang nicht verÃ¶ffentlicht, die US-BehÃ¶rden sowie eine Handvoll von Konzernen haben testweise Zugriff. Offenbar ist das Modell so gut, dass etwa auch der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) darin eine mÃ¶gliche Bedrohung fÃ¼r das globale Finanzsystem sieht.



Die Entwicklung von Tools wie Mythos "verdeutlicht, inwieweit die sich rasch entwickelnden Cyberrisiken im Zusammenhang mit KI das Finanzsystem destabilisieren kÃ¶nnten, wenn sie nicht sorgfÃ¤ltig gehandhabt werden", erklÃ¤rte die Finanzabteilung des IWF in der vergangenen Woche. "Die durch einen groÃŸ angelegten Cybervorfall verursachten Verluste kÃ¶nnten zu Finanzierungsschwierigkeiten und Bedenken hinsichtlich der ZahlungsfÃ¤higkeit fÃ¼hren und die MÃ¤rkte insgesamt destabilisieren."



Das Bundesfinanzministerium rechnet damit, "dass in absehbarer Zeit noch weitere Modelle mit Ã¤hnlichen FÃ¤higkeiten auf den Markt kommen werden", sagte die Ministeriumssprecherin dem "Handelsblatt". Unternehmen, BehÃ¶rden und die Gesellschaft insgesamt mÃ¼ssten sich auf eine "stetig wachsende Flut an SicherheitslÃ¼cken, Exploits und notwendigen Patches" einstellen, erklÃ¤rte auch die Chefin des Bundesamts fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner.