GrÃ¼ne kritisieren geplantes Heizungsgesetz scharf

Gasheizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Fraktionsvorsitzende der GrÃ¼nen im Bundestag, Katharina DrÃ¶ge, hat angesichts des Entwurfs zum GebÃ¤udemodernisierungsgesetz vor hohen Kosten fÃ¼r Mieter und weniger Klimaschutz gewarnt.



Das Einzige, auf das sich CDU und SPD offensichtlich immer verstÃ¤ndigen kÃ¶nnten, sei, den Klimaschutz in Deutschland zu schreddern, sagte DrÃ¶ge der Sendung "FrÃ¼hstart" der Sender RTL und ntv am Mittwoch. Das Gesetz erlaube auch nach 2045 noch den Einbau von klimaschÃ¤dlichen Heizungen, also dann, wenn Deutschland bereits klimaneutral sein solle. "Das ist eine komplette Absage an die deutschen Klimaziele. Und ich halte das fÃ¼r absolut verantwortungslos", so DrÃ¶ge.



Union und SPD hatten sich zunÃ¤chst darauf verstÃ¤ndigt, Quoten fÃ¼r synthetisches Gas und Biogas einzufÃ¼hren. Das Fraunhofer-Institut fÃ¼r System- und Innovationsforschung (ISI) hatte Anfang April berechnet, dass damit die Mehrbelastung fÃ¼r Mieter bei einem Einbau einer Gasheizung statt einer WÃ¤rmepumpe im Jahr 2025 monatlich 55 Euro betragen wÃ¼rde. Bis 2045 wÃ¼rde die monatliche Mehrbelastung auf 272 Euro steigen. SpÃ¤ter einigte sich die schwarz-rote Koalition darauf, dass Vermieter einen Teil dieser zusÃ¤tzlichen Heizkosten mittragen sollen.



DrÃ¶ge reicht diese Nachbesserung nicht aus. "Es ist ein bisschen weniger Kosten, aber zusÃ¤tzliche Kosten sind es trotzdem. Und das bei explodierenden fossilen Preisen", kritisierte sie. "Dann noch etwas obendrauf zu packen, das ist sozial total ungerecht."



AuÃŸerdem bringe das Gesetz Chaos und Unsicherheit. "Wir hatten gerade eine sehr gute Entwicklung bei den WÃ¤rmepumpen. Die Absatzzahlen gehen nach oben. Und jetzt ist ja wieder die Verunsicherung da", so DrÃ¶ge. Dieses Chaos mÃ¼sse in Zukunft mit einem neuen Gesetz beendet werden, das Planbarkeit schaffe.

