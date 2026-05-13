Ermittlern aus Rheinland-Pfalz ist ein Schlag gegen mutmaÃŸlich international agierende KokainhÃ¤ndler gelungen. Bei Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-WÃ¼rttemberg wurden neun Menschen vorlÃ¤ufig festgenommen, wie das rheinland-pfÃ¤lzische Landeskriminalamt in Mainz am Mittwoch mitteilte. Die Ermittlungen richten sich gegen eine mutmaÃŸlich arbeitsteilig organisierte Bande, die Ã¼ber internationale Lieferketten grÃ¶ÃŸere Mengen Kokain nach Deutschland gebracht haben soll.
Insgesamt wurden am Montag 19 DurchsuchungsbeschlÃ¼sse vollstreckt. Rund 300 EinsatzkrÃ¤fte durchsuchten unter anderem Wohnungen, GeschÃ¤ftsrÃ¤ume und LagerflÃ¤chen.Â Bei den Festnahmen kamen teils auch SpezialkrÃ¤fte zum Einsatz. Ein Beschuldigter habe versucht, durch einen Sprung aus einem Fenster im ersten Stock zu fliehen, und sich dabei leicht verletzt.
FÃ¼nf Beschuldigte wurden am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgefÃ¼hrt. Gegen vier von ihnen wurden Haftbefehle erlassen. Ein Haftbefehl wurde unter Auflagen auÃŸer Vollzug gesetzt. Die seit Juni 2024 laufenden Ermittlungen dauerten an.
Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die EinsatzkrÃ¤fte unter anderem groÃŸe Mengen Amphetamin, Marihuana, Haschisch, Ecstasy, Ketamin, Kokain sowie AmphetaminÃ¶l, das LÃ¶sungsmittel GBL und rund 7000 Ampullen Testosteron. Auch ein scharfer Revolver mit Munition sowie rund hunderttausend Euro Bargeld und Gold wurden beschlagnahmt.
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Ermittlern aus Rheinland-Pfalz gelingt Schlag gegen Kokainhandel - neun Festnahmen
- AFP - 13. Mai 2026, 12:57 Uhr
Ermittlern aus Rheinland-Pfalz ist ein Schlag gegen international agierende KokainhÃ¤ndler gelungen. Bei Durchsuchungen in drei BundeslÃ¤ndern wurden neun Menschen vorlÃ¤ufig festgenommen, wie das rheinland-pfÃ¤lzische Landeskriminalamt mitteilte.
Ermittlern aus Rheinland-Pfalz ist ein Schlag gegen mutmaÃŸlich international agierende KokainhÃ¤ndler gelungen. Bei Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-WÃ¼rttemberg wurden neun Menschen vorlÃ¤ufig festgenommen, wie das rheinland-pfÃ¤lzische Landeskriminalamt in Mainz am Mittwoch mitteilte. Die Ermittlungen richten sich gegen eine mutmaÃŸlich arbeitsteilig organisierte Bande, die Ã¼ber internationale Lieferketten grÃ¶ÃŸere Mengen Kokain nach Deutschland gebracht haben soll.
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