Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat den Beschluss der schwarz-roten Regierungsparteien, den CO2-Preis 2027 stabil zwischen 55 und 65 Euro pro Tonne CO2 zu halten und dadurch die Einnahmen fÃ¼r KlimaschutzmaÃŸnahmen aus dem Fonds KTF zu senken, scharf kritisiert.
Dass die Regierung nun den CO2-Preis stabil halten wolle, dÃ¼rfe vor allem fÃ¼r Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) Ã¼berraschend sein, der im Haushalt mit einem steigenden CO2-Preis gerechnet habe, sagte der klimapolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Fabian Fahl, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben). Ihn Ã¼berrasche das allerdings nicht besonders, da die Regierung in der Klimapolitik Ã¼berall RÃ¼ckschritte mache, sei es durch den Ausbau von Gaskraftwerken, fossile Subventionen oder das Ausbremsen der Erneuerbaren.
Der CO2-Preis funktioniere nur im Zusammenhang mit dem unlÃ¤ngst in Aussicht gestellten Klimageld, sagte Fahl weiter. Die Haushalte wÃ¼rden finanziell belastet, daher mÃ¼sse das Geld an sie zurÃ¼ckflieÃŸen, nicht zuletzt weil der CO2-Preis sonst seine Lenkungswirkung verfehle. Wer zur Miete wohne, kÃ¶nne sich die Heizung nicht aussuchen, mÃ¼sse also die Mehrkosten zahlen.
Der Antrag der Linken auf ein Klimageld in HÃ¶he von 320 Euro pro Person sei allerdings von der Regierung abgelehnt worden, kritisierte Fahl. "Das wÃ¼rde die BÃ¼rger gemeinsam mit dem von uns geforderten Energiekrisengeld in HÃ¶he von zusÃ¤tzlich 150 Euro erheblich entlasten." DafÃ¼r sei angeblich kein Geld vorhanden - aber fÃ¼r den Tankrabatt, der zu groÃŸen Teilen an fossile Konzerne flieÃŸe und eben nicht vollstÃ¤ndig bei den Menschen ankomme. "Klimaschutz und die finanziellen Sorgen der Menschen sind der Regierung offenbar weiterhin egal, das hat auch das Koalitionstreffen gestern gezeigt."
Wirtschaft
Linke kritisiert Umgang von Schwarz-Rot mit CO2-Preis
- dts - 13. Mai 2026, 12:48 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat den Beschluss der schwarz-roten Regierungsparteien, den CO2-Preis 2027 stabil zwischen 55 und 65 Euro pro Tonne CO2 zu halten und dadurch die Einnahmen fÃ¼r KlimaschutzmaÃŸnahmen aus dem Fonds KTF zu senken, scharf kritisiert.
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