Wirtschaft

Linke kritisiert Umgang von Schwarz-Rot mit CO2-Preis

  • dts - 13. Mai 2026, 12:48 Uhr
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Fabian Fahl (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat den Beschluss der schwarz-roten Regierungsparteien, den CO2-Preis 2027 stabil zwischen 55 und 65 Euro pro Tonne CO2 zu halten und dadurch die Einnahmen fÃ¼r KlimaschutzmaÃŸnahmen aus dem Fonds KTF zu senken, scharf kritisiert.

Dass die Regierung nun den CO2-Preis stabil halten wolle, dÃ¼rfe vor allem fÃ¼r Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) Ã¼berraschend sein, der im Haushalt mit einem steigenden CO2-Preis gerechnet habe, sagte der klimapolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Fabian Fahl, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben). Ihn Ã¼berrasche das allerdings nicht besonders, da die Regierung in der Klimapolitik Ã¼berall RÃ¼ckschritte mache, sei es durch den Ausbau von Gaskraftwerken, fossile Subventionen oder das Ausbremsen der Erneuerbaren.

Der CO2-Preis funktioniere nur im Zusammenhang mit dem unlÃ¤ngst in Aussicht gestellten Klimageld, sagte Fahl weiter. Die Haushalte wÃ¼rden finanziell belastet, daher mÃ¼sse das Geld an sie zurÃ¼ckflieÃŸen, nicht zuletzt weil der CO2-Preis sonst seine Lenkungswirkung verfehle. Wer zur Miete wohne, kÃ¶nne sich die Heizung nicht aussuchen, mÃ¼sse also die Mehrkosten zahlen.

Der Antrag der Linken auf ein Klimageld in HÃ¶he von 320 Euro pro Person sei allerdings von der Regierung abgelehnt worden, kritisierte Fahl. "Das wÃ¼rde die BÃ¼rger gemeinsam mit dem von uns geforderten Energiekrisengeld in HÃ¶he von zusÃ¤tzlich 150 Euro erheblich entlasten." DafÃ¼r sei angeblich kein Geld vorhanden - aber fÃ¼r den Tankrabatt, der zu groÃŸen Teilen an fossile Konzerne flieÃŸe und eben nicht vollstÃ¤ndig bei den Menschen ankomme. "Klimaschutz und die finanziellen Sorgen der Menschen sind der Regierung offenbar weiterhin egal, das hat auch das Koalitionstreffen gestern gezeigt."

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