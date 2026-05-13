Erneute israelische Angriffswelle im SÃ¼den des Libanons: Mindestens acht Tote

Ein bei den jÃ¼ngsten Angriffen getroffenes Auto im Libanon

Die israelische Armee hat ihre heftigen Angriffe im SÃ¼dlibanon fortgesetzt. Die Angriffe richteten sich gegen Ziele der 'Terrorinfrastruktur' der Hisbollah-Miliz, erklÃ¤rte die Armee. Laut libanesischen Angaben wurden mindestens acht Menschen getÃ¶tet.

Die israelische Armee hat ihre heftigen Angriffe im Libanon am Mittwoch fortgesetzt. Die Luftangriffe richteten sich gegen Ziele der "Terrorinfrastruktur" der pro-iranischen Hisbollah-Miliz in mehreren Gebieten des sÃ¼dlichen Libanon, erklÃ¤rte die Armee. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete mindestens acht Tote durch israelische Angriffe auf eine stark befahrene StraÃŸe sÃ¼dlich von Beirut, darunter zwei Kinder.Â



Insgesamt wurden nach Angaben des Ministeriums drei Fahrzeuge etwa 20 Kilometer sÃ¼dlich der Hauptstadt getroffen. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete von einem ausgebrannten Auto und RettungskrÃ¤ften, die mindestens eine Leiche bargen. Bereits am Samstag waren zwei Wagen auf einer FernstraÃŸe durch israelischen Beschuss getroffen worden.



Die israelische Armee hatte am Mittwochvormittag die Bewohner von sechs DÃ¶rfern in der Region rund um die KÃ¼stenstadt Tyros zur Evakuierung aufgerufen, wie sie dies Ã¼blicherweise vor neuen Luftangriffen tut.



Am Dienstag waren nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums bei israelischen Angriffen im SÃ¼den des Landes 13 Menschen getÃ¶tet und 16 weitere verletzt worden. Allein bei einem Angriff auf Nabatijeh seien fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet worden. In Schebschit wurden demnach vier Menschen getÃ¶tet, darunter ein Soldat und ein syrischer StaatsangehÃ¶riger. In Bint Dschbeil seien vier Zivilisten getÃ¶tet worden, darunter ein Kind.



Die israelische Armee hatte zuletzt ihre Angriffe auf Ziele der mit dem Iran verbÃ¼ndeten Hisbollah-Miliz im Libanon verstÃ¤rkt.Â Zwischen Israel und dem Libanon gilt zwar seit drei Wochen offiziell eine Waffenruhe - diese wird aber von der Hisbollah nicht anerkannt. Die Miliz beschieÃŸt weiterhin Ziele in Israel und verÃ¼bt Angriffe auf israelische Soldaten im SÃ¼dlibanon. Dem Waffenruhe-Abkommen zufolge hat Israel das Recht, gegen "geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe" vorzugehen.



Die Vereinigten Arabischen Emirate gaben am Mittwoch bekannt, 16 Libanesen und fÃ¼nf libanesische Organisationen wegen mutmaÃŸlicher Verbindungen zur Hisbollah auf eine Terrorliste gesetzt zu haben. Wie die staatliche emiratische Nachrichtenagentur berichtete, sollten die VermÃ¶genswerte der Betroffenen innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden.



Bei den israelischen Luftangriffen auf den Libanon wurden seit Inkrafttreten der Waffenruhe nach neuen offiziellen Angaben insgesamt 380 Menschen getÃ¶tet. Auf israelischer Seite wurden seit der Waffenruhe nach Armeeangaben fÃ¼nf Soldaten getÃ¶tet.Â



Parallel dazu laufen erstmals seit Jahrzehnten direkte Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel. Die Hisbollah, deren erklÃ¤rtes Ziel die Vernichtung Israels ist, lehnt die direkten GesprÃ¤che zwischen den NachbarlÃ¤ndern ab.



Mit Angriffen auf Israel hatte die Hisbollah den Libanon Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen. Als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei feuerte die von Teheran finanzierte Schiitenmiliz Raketen auf Israel ab. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze.Â