Das Landgericht im hessischen Hanau hat einen 35-JÃ¤hrigen wegen der TÃ¶tung eines Manns auf einer Feier zu zehn Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er wegen Totschlags, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Die zustÃ¤ndige Kammer sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der 35-JÃ¤hrige im Juni auf einer Feier mit einem 37-JÃ¤hrigen in einen Streit geraten war.
Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der 35-JÃ¤hrige mit einem Messer 22 Mal auf den 37-JÃ¤hrigen ein. AnschlieÃŸend flÃ¼chtete er mit einem Sprung aus dem Fenster, bei dem er sich verletzte. Laut Urteil handelte der Mann im Zustand verminderter SchuldfÃ¤higkeit. Vor der Tat hatte er Alkohol getrunken und Drogen genommen.
Brennpunkte
Zehn Jahre Haft fÃ¼r TÃ¶tung von Mann mit 22 Messerstichen auf Feier in Hessen
- AFP - 13. Mai 2026, 12:00 Uhr
Das Landgericht im hessischen Hanau hat einen 35-JÃ¤hrigen wegen der TÃ¶tung eines Manns auf einer Feier zu zehn Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er wegen Totschlags, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.
Das Landgericht im hessischen Hanau hat einen 35-JÃ¤hrigen wegen der TÃ¶tung eines Manns auf einer Feier zu zehn Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er wegen Totschlags, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Die zustÃ¤ndige Kammer sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der 35-JÃ¤hrige im Juni auf einer Feier mit einem 37-JÃ¤hrigen in einen Streit geraten war.
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