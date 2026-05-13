Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen von Union und SPD haben sich darauf verstÃ¤ndigt, Arbeitgeber und Arbeitnehmer Anfang Juni in den nÃ¤chsten Koalitionsausschuss einzuladen.
Das berichtet der Newsletter "Industrie und Handel" des "Politico" am Mittwoch unter Berufung auf Koalitionskreise. Vor der Sommerpause ist zudem ein weiteres Treffen geplant, um die Reformen bei den Themen Einkommensteuer, Arbeitsmarkt, Rente und BÃ¼rokratieabbau in einem Paket zu beschlieÃŸen.
Die sogenannte "EntlastungsprÃ¤mie" Ã¼ber 1.000 Euro wird von der Koalition als gescheitert betrachtet und wird von Schwarz-Rot nicht weiter verfolgt. Der Bundesrat hatte die PrÃ¤mie am vergangenen Freitag abgelehnt.
Finanzen
Merz lÃ¤dt Sozialpartner in Koalitionsausschuss ein
- dts - 13. Mai 2026, 11:44 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen von Union und SPD haben sich darauf verstÃ¤ndigt, Arbeitgeber und Arbeitnehmer Anfang Juni in den nÃ¤chsten Koalitionsausschuss einzuladen.
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