Bundeskabinett verabschiedet neues Heizungsgesetz

Thermostat an einer Heizung

Nach monatelangen Verhandlungen hat die Bundesregierung die erneute Ãœberarbeitung des GebÃ¤udeenergiegesetzes (GEG) beschlossen. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch den vom Bundeswirtschaftsministerium eingebrachten Gesetzesentwurf.

Nach monatelangen Verhandlungen hat die Bundesregierung die erneute Ãœberarbeitung des GebÃ¤udeenergiegesetzes (GEG) beschlossen. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch den vom Bundeswirtschaftsministerium eingebrachten Gesetzesentwurf. Die PlÃ¤ne von Union und SPD sehen im Gegensatz zur bisherigen Gesetzeslage vor, dass der Neueinbau von Ã–l- und Gasheizungen langfristig mÃ¶glich bleibt, dafÃ¼r sollen sie zu wachsenden Anteilen mit alternativen Brennstoffen betrieben werden.



"Wir schaffen Investitionssicherheit. Wir schaffen Planungssicherheit. Wir ermÃ¶glichen Technologieoffenheit und FlexibilitÃ¤t bei der Heizungswahl", sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) nach der Kabinettssitzung. "Die starre 65-Prozent-Erneuerbaren-Quote entfÃ¤llt. Die Zwangsberatung entfÃ¤llt. Der erzwungene Heizungsaustausch oder ein Verbot entfÃ¤llt."



Bereits die Ampel-Regierung hatte das GEG reformiert. Die Reform wurde als Heizungsgesetz bekannt und sah insbesondere vor, dass neue Heizungen kÃ¼nftig zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden mÃ¼ssen. In vielen FÃ¤llen wÃ¤re der Einbau neuer Gas- und Ã–lheizungen dann nicht mehr mÃ¶glich. Union und SPD einigten sich in ihrem Koalitionsvertrag dann darauf, das Heizungsgesetz wieder "abzuschaffen".



Die 65-Prozent-Vorgabe, die andernfalls in ersten FÃ¤llen noch in diesem Jahr angewandt werden mÃ¼sste, soll laut dem nun im Kabinett verabschiedeten Entwurf wegfallen, ebenso die Vorgabe, dass vor dem Einbau einer Gasheizung verpflichtend eine fachliche Beratung erfolgen muss. Die Pflicht, eine noch funktionierende Heizung auszutauschen, sah auch das Heizungsgesetz der Ampel-Regierung nicht vor.



Die Klimaziele, auf deren Erreichung das Heizungsgesetz der Ampel ausgerichtet ist, wÃ¼rden auch mit dem neuen Gesetz erreicht werden, betonte Wirtschaftsministerin Reiche. DafÃ¼r sollen neu eingebaute Gas- und Ã–lheizungen ab 2029 zu steigenden Anteilen mit Biogas oder BioÃ¶l betrieben werden. "DarÃ¼ber hinaus wird es eine Quote geben, die die Inverkehrbringer zu erbringen haben fÃ¼r die Beimischung von Biokraftstoffen", sagte die Ministerin.



Mieter sollen zudem davor geschÃ¼tzt werden, dass Vermieter gÃ¼nstige fossile Heizungen einbauen und den teuren Betrieb Ã¼ber die Nebenkosten den Mietern aufbÃ¼rden. Ab 2028 werden Vermieter dem Gesetzesentwurf zufolge zur HÃ¤lfte am CO2-Preis und den Netzkosten beteiligt. Ab 2029 mÃ¼ssen sie auch die HÃ¤lfte der Mehrkosten fÃ¼r die Beimischung von Biokraftstoffen zahlen.



"Auch in Zukunft wird die WÃ¤rmepumpe eine dominierende und eine wichtige Technologie bleiben", betonte Reiche. "Wir werden diese weiter auskÃ¶mmlich fÃ¶rdern." NÃ¤here Angaben dazu enthÃ¤lt der Entwurf fÃ¼r die nun "GebÃ¤udemodernisierungsgesetz" genannte Reform nicht. Der Bundestag muss sich nun damit befassen.