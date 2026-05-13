Fahimi begrÃ¼ÃŸt GesprÃ¤chsankÃ¼ndigung der Regierung

Yasmin Fahimi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat die AnkÃ¼ndigung der Regierung begrÃ¼ÃŸt, weitere Reformschritte mit den Sozialpartnern abzusprechen. "Wir sind zu GesprÃ¤chen immer bereit", sagte die DGB-Chefin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Jetzt warten wir auf eine konkrete Einladung mit einer konkreten Agenda."



Gemeinsam mit Arbeitgebern und Gewerkschaften wollen Union und SPD bis zur Sommerpause ein Reformpaket vereinbaren, welches die Bereiche Steuer, Arbeitsmarkt, Rente und BÃ¼rokratieabbau umfasst. Das hatten die Spitzenvertreter der Regierungsparteien am Dienstagabend im Koalitionsausschuss vereinbart.

