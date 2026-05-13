ADAC: Spritpreise erneut gesunken - Tankrabatt kommt "groÃŸteils" an

ZapfsÃ¤ule an einer Tankstelle

Die Preise an den Tankstellen sind nach ADAC-Angaben zuletzt weiter gesunken: Aktuell koste ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,973 Euro je Liter und damit im Vergleich zur Vorwoche 5,2 Cent weniger, teilte der Automobilclub mit.

Die Preise an den Tankstellen sind nach ADAC-Angaben im Wochenvergleich zuletzt weiter gesunken: Aktuell koste ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,973 Euro je Liter und damit im Vergleich zur Vorwoche 5,2 Cent weniger, teilte der Automobilclub am Mittwoch in MÃ¼nchen mit. Beim Diesel zahlen Autofahrerinnen und Autofahrer demnach 1,983 Euro - dies sind sogar 11,2 Cent weniger als in der Vorwoche.



Der deutliche RÃ¼ckgang dÃ¼rfte "vor allem der Energiesteuersenkung zu verdanken sein, die seit dem ersten Mai gilt", erlÃ¤uterte der ADAC. Der Anfang des Monats eingefÃ¼hrte Tankrabatt betrÃ¤gt knapp 17 Cent je Liter. Die Steuersenkung werde zwar "groÃŸteils" an die Verbraucher weitergegeben, "aber noch nicht vollstÃ¤ndig", erklÃ¤rte der Automobilclub. Somit bestehe "weiterhin Potenzial fÃ¼r Preissenkungen an den ZapfsÃ¤ulen".