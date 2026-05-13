Politik

Verbot von islamischem Kulturverein Nuralislam in Nordrhein-Westfalen ist rechtens

  • AFP - 13. Mai 2026, 16:07 Uhr
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Schild von Oberverwaltungsgericht MÃ¼nster
Bild: AFP

Das Verbot des islamischen Kulturvereins Nuralislam in Nordrhein-Westfalen ist rechtmÃ¤ÃŸig. Eine Klage des Vereins gegen die VerbotsverfÃ¼gung des Landesinnenministeriums wurde abgewiesen, wie das Oberverwaltungsgericht in MÃ¼nster mitteilte.

Das Verbot des islamischen Kulturvereins Nuralislam in Nordrhein-Westfalen ist rechtmÃ¤ÃŸig. Eine Klage des Vereins gegen die VerbotsverfÃ¼gung des Landesinnenministeriums wurde abgewiesen, wie das nordrhein-westfÃ¤lische Oberverwaltungsgericht in MÃ¼nster am Mittwoch mitteilte. Nach Ãœberzeugung des Gerichts richtete sich der Verein gegen den Gedanken der VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung, weil er Gewalt gegen "AndersglÃ¤ubige" und "AbtrÃ¼nnige" propagiert habe. Das Land hatte den Verein 2022 verboten und aufgelÃ¶st.

Zur BegrÃ¼ndung teilte das Gericht weiter mit, der Verein habe islamistische Inhalte verbreitet, die geeignet gewesen seien, Muslime bis hin zur Gewaltbereitschaft zu radikalisieren. So habe etwa der Vereinsvorsitzende gegen AndersglÃ¤ubige gehetzt und zu Gewalt aufgerufen.

Den bewaffneten Dschihad habe der Vorsitzende als individuelle Pflicht eines jeden Muslims propagiert. Bei einem weiteren FunktionÃ¤r fanden sich Bilder bewaffneter KÃ¤mpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sowie islamistisches Liedgut.

Zudem habe es enge Kontakte zu salafistischen Predigern sowie zu Menschen gegeben, die wegen IS-UnterstÃ¼tzung verurteilt worden waren. Der Verein habe auch Kontakte zum Netzwerk um den Prediger und IS-Chefanwerber Abu Walaa unterhalten.Â Salafistische Prediger seien auch als Redner und Koranlehrer eingesetzt worden.

Die Revision lieÃŸ das Oberverwaltungsgericht nicht zu. Der Verein kann dagegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einlegen.

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