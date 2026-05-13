Das Verbot des islamischen Kulturvereins Nuralislam in Nordrhein-Westfalen ist rechtmÃ¤ÃŸig. Eine Klage des Vereins gegen die VerbotsverfÃ¼gung des Landesinnenministeriums wurde abgewiesen, wie das nordrhein-westfÃ¤lische Oberverwaltungsgericht in MÃ¼nster am Mittwoch mitteilte. Nach Ãœberzeugung des Gerichts richtete sich der Verein gegen den Gedanken der VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung, weil er Gewalt gegen "AndersglÃ¤ubige" und "AbtrÃ¼nnige" propagiert habe. Das Land hatte den Verein 2022 verboten und aufgelÃ¶st.
Zur BegrÃ¼ndung teilte das Gericht weiter mit, der Verein habe islamistische Inhalte verbreitet, die geeignet gewesen seien, Muslime bis hin zur Gewaltbereitschaft zu radikalisieren. So habe etwa der Vereinsvorsitzende gegen AndersglÃ¤ubige gehetzt und zu Gewalt aufgerufen.
Den bewaffneten Dschihad habe der Vorsitzende als individuelle Pflicht eines jeden Muslims propagiert. Bei einem weiteren FunktionÃ¤r fanden sich Bilder bewaffneter KÃ¤mpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sowie islamistisches Liedgut.
Zudem habe es enge Kontakte zu salafistischen Predigern sowie zu Menschen gegeben, die wegen IS-UnterstÃ¼tzung verurteilt worden waren. Der Verein habe auch Kontakte zum Netzwerk um den Prediger und IS-Chefanwerber Abu Walaa unterhalten.Â Salafistische Prediger seien auch als Redner und Koranlehrer eingesetzt worden.
Die Revision lieÃŸ das Oberverwaltungsgericht nicht zu. Der Verein kann dagegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einlegen.
Politik
Verbot von islamischem Kulturverein Nuralislam in Nordrhein-Westfalen ist rechtens
- AFP - 13. Mai 2026, 16:07 Uhr
Das Verbot des islamischen Kulturvereins Nuralislam in Nordrhein-Westfalen ist rechtmÃ¤ÃŸig. Eine Klage des Vereins gegen die VerbotsverfÃ¼gung des Landesinnenministeriums wurde abgewiesen, wie das Oberverwaltungsgericht in MÃ¼nster mitteilte.
Das Verbot des islamischen Kulturvereins Nuralislam in Nordrhein-Westfalen ist rechtmÃ¤ÃŸig. Eine Klage des Vereins gegen die VerbotsverfÃ¼gung des Landesinnenministeriums wurde abgewiesen, wie das nordrhein-westfÃ¤lische Oberverwaltungsgericht in MÃ¼nster am Mittwoch mitteilte. Nach Ãœberzeugung des Gerichts richtete sich der Verein gegen den Gedanken der VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung, weil er Gewalt gegen "AndersglÃ¤ubige" und "AbtrÃ¼nnige" propagiert habe. Das Land hatte den Verein 2022 verboten und aufgelÃ¶st.
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