Bericht: Bahn-PÃ¼nktlichkeit schlechter als offiziell ausgewiesen

Anzeigetafel bei der Deutschen Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn (DB) im Fernverkehr ist offenbar schlechter als vom Konzern ausgewiesen. Das zeigt eine Auswertung des Start-ups Railwise im Auftrag des "Handelsblatts" aus mehr als 180.000 Ankunftsdaten.



Demnach reichte es bei den ICE- und IC-AnkÃ¼nften im April lediglich fÃ¼r eine PÃ¼nktlichkeit von 62,4 Prozent. Laut Mitteilung der Bahn waren es 64,4 Prozent. Genauso wie die DB notierte Railwise lediglich VerspÃ¤tungen ab sechs Minuten. Rechnet man KomplettausfÃ¤lle hinzu, lag die tatsÃ¤chliche Quote nur noch bei 58 Prozent.



Die Datenauswertung offenbart bemerkenswerte Unterschiede: In Bayern fiel die PÃ¼nktlichkeit in den vergangenen 30 Tagen bis zum 9. Mai mit fast 66 Prozent am hÃ¶chsten aus. Im bevÃ¶lkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen dagegen kam der DB-Fernverkehr auf eine PÃ¼nktlichkeitsquote von 50,2 Prozent. Acht der zehn verspÃ¤tungsintensivsten BahnhÃ¶fe befinden sich in NRW. Den hÃ¶chsten Wert verzeichnete Minden, wo 61,2 Prozent der FernzÃ¼ge mit mehr als sechs Minuten VerspÃ¤tung eintrafen.



Die Abweichungen der Railwise-Daten vom vorlÃ¤ufigen DB-Monatsbericht April seien nicht nachvollziehbar, sagte eine Konzernsprecherin auf Anfrage. Die Messungen unterlÃ¤gen strengen QualitÃ¤ts- und PlausibilitÃ¤tsanforderungen und seien so ausgestaltet, dass sie den tatsÃ¤chlichen Betrieb realistisch und nachvollziehbar abbilden, fÃ¼gte sie hinzu. Railwise bezieht die Daten direkt von der DB Ã¼ber die lizenzpflichtige Schnittstelle "Timetable".

