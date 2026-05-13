Technologie

LÃ¤nder beschlieÃŸen MaÃŸnahmen zur digitalen Verwaltung

  • dts - 13. Mai 2026, 17:31 Uhr
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Rathaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Digitalminister der LÃ¤nder haben bei ihrer 5. Konferenz in Hamburg zentrale BeschlÃ¼sse fÃ¼r eine "einfachere digitale Verwaltung" gefasst. Im Mittelpunkt standen die Umsetzung der FÃ¶deralen Modernisierungsagenda, schnellere UnternehmensgrÃ¼ndungen und leistungsfÃ¤hige digitale Infrastrukturen, teilte das Brandenburger Digitalministerium am Mittwoch mit. Die Konferenz befasste sich auch mit der praxistauglichen Anwendung des Datenschutzes.

Brandenburgs Digitalminister Benjamin Grimm (SPD) sagte, dass die digitale Verwaltung den Alltag der Menschen erleichtern mÃ¼sse, indem sie weniger Papier verlange und schneller zu Entscheidungen komme. Die FÃ¶derale Modernisierungsagenda soll schrittweise den Regelfall "Digital Only" einfÃ¼hren, wobei Menschen mit wenig digitalen Kenntnissen nicht ausgeschlossen werden sollen. Das Vorhaben "GrÃ¼nden in 24 Stunden" zielt unterdessen darauf ab, UnternehmensgrÃ¼ndungen zu vereinfachen, indem AntrÃ¤ge digital gebÃ¼ndelt erledigt werden kÃ¶nnen.

Die LÃ¤nder sprachen sich auch fÃ¼r mehr Klarheit und Rechtssicherheit in der Datenschutzpraxis aus, ohne den Schutz persÃ¶nlicher Daten zu verringern. Zudem soll Deutschland als Standort fÃ¼r leistungsfÃ¤hige und souverÃ¤ne Rechenzentren gestÃ¤rkt werden, um digitale WertschÃ¶pfung und moderne Cloud-Infrastrukturen zu fÃ¶rdern. Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt und Glasfaser- sowie Mobilfunknetze weiter ausgebaut werden.

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