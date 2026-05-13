Wirtschaft

Lies und Bovenschulte loben Reformfahrplan

  • dts - 13. Mai 2026, 16:42 Uhr
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Olaf Lies (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) begrÃ¼ÃŸt die Entscheidung des schwarz-roten Koalitionsausschusses, Gewerkschaften und Arbeitgeber an den ReformplÃ¤nen der Bundesregierung zu beteiligen.

Es sei ein richtiges Signal, dass die Bundesregierung die Sozialpartner nun eng einbinden wolle, sagte Lies der "Welt". Man bleibe zuversichtlich, dass man bei allem, was vor einem liege, LÃ¶sungen hinbekomme. Das betreffe die anstehenden Sozialreformen und genauso auch eine notwendige Steuerreform. Zugleich warb Niedersachsens Regierungschef dafÃ¼r, dass auch die LÃ¤nder mit Blick auf die notwendigen Mehrheiten im Bundesrat in die weiteren GesprÃ¤che eng eingebunden werden.

Lob fÃ¼r die Berliner Koalition Ã¤uÃŸerte auch der Bremer BÃ¼rgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Er finde es gut, dass die Sozialpartner jetzt mit am Tisch sitzen, wenn die Koalition Ã¼ber die notwendigen Reformen berate. Denn auch wenn das hier und da noch zu Diskussionen fÃ¼hren und mÃ¶glicherweise auch Zeit kosten werde: Ein auf Dauer wirksames Reformpaket lasse sich doch nur schnÃ¼ren, wenn dabei alle gesellschaftlichen Gruppen mitgenommen wÃ¼rden.

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