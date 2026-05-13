Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) begrÃ¼ÃŸt die Entscheidung des schwarz-roten Koalitionsausschusses, Gewerkschaften und Arbeitgeber an den ReformplÃ¤nen der Bundesregierung zu beteiligen.
Es sei ein richtiges Signal, dass die Bundesregierung die Sozialpartner nun eng einbinden wolle, sagte Lies der "Welt". Man bleibe zuversichtlich, dass man bei allem, was vor einem liege, LÃ¶sungen hinbekomme. Das betreffe die anstehenden Sozialreformen und genauso auch eine notwendige Steuerreform. Zugleich warb Niedersachsens Regierungschef dafÃ¼r, dass auch die LÃ¤nder mit Blick auf die notwendigen Mehrheiten im Bundesrat in die weiteren GesprÃ¤che eng eingebunden werden.
Lob fÃ¼r die Berliner Koalition Ã¤uÃŸerte auch der Bremer BÃ¼rgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Er finde es gut, dass die Sozialpartner jetzt mit am Tisch sitzen, wenn die Koalition Ã¼ber die notwendigen Reformen berate. Denn auch wenn das hier und da noch zu Diskussionen fÃ¼hren und mÃ¶glicherweise auch Zeit kosten werde: Ein auf Dauer wirksames Reformpaket lasse sich doch nur schnÃ¼ren, wenn dabei alle gesellschaftlichen Gruppen mitgenommen wÃ¼rden.
Wirtschaft
Lies und Bovenschulte loben Reformfahrplan
- dts - 13. Mai 2026, 16:42 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) begrÃ¼ÃŸt die Entscheidung des schwarz-roten Koalitionsausschusses, Gewerkschaften und Arbeitgeber an den ReformplÃ¤nen der Bundesregierung zu beteiligen.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn (DB) im Fernverkehr ist offenbar schlechter als vom Konzern ausgewiesen. Das zeigt eine Auswertung desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat die AnkÃ¼ndigung der Regierung begrÃ¼ÃŸt, weitere Reformschritte mitMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) zeigt sich zufrieden Ã¼ber den Kabinettsbeschluss zur Kraftwerksstrategie. "DasMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chefin Ines Schwerdtner, verlangt zur Modernisierung der deutschen Wirtschaft ein massives Konjunkturprogramm. Das bestehendeMehr
Wegen der anhaltenden Blockade der StraÃŸe von Hormus greifen die Staaten "im Rekordtempo" auf Ã–lvorrÃ¤te und strategische Reserven zurÃ¼ck. Die weltweiten LagerbestÃ¤nde seienMehr
BeschÃ¤ftigte von Airlines mit Sitz im Ausland kÃ¶nnen auch an einem deutschen Standort einen Betriebsrat grÃ¼nden. Das entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt amMehr