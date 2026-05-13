Sarkozy-Prozess: Staatsanwaltschaft fordert erneut sieben Jahre Haft

Nicolas Sarkozy

Im Berufungsverfahren gegen Frankreichs Ex-PrÃ¤sident Sarkozy wegen Wahlkampfgeldern aus Libyen hat die Staatsanwaltschaft erneut sieben Jahre Haft gefordert. Sie verlangte zudem eine Geldstrafe von 300.000 Euro und den Entzug des passiven Wahlrechts fÃ¼r fÃ¼nf Jahre.

Im Berufungsverfahren gegen Frankreichs Ex-PrÃ¤sident Nicolas Sarkozy wegen Wahlkampfgeldern aus Libyen hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch erneut sieben Jahre Haft gefordert. Sie verlangte zudem eine Geldstrafe in HÃ¶he von 300.000 Euro und den Entzug des passiven Wahlrechts fÃ¼r fÃ¼nf Jahre. Damit bleibt die Staatsanwaltschaft bei ihrer Forderung aus dem ersten Prozess.Â



2015 hatten die Richter Sarkozy wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung zu fÃ¼nf Jahren Haft mit sofortiger Vollstreckung verurteilt. Sie hatten ihn zugleich mangels Beweisen der Korruption freigesprochen. Sarkozy wurde damit der erste ehemalige Staatschef eines EU-Mitgliedslandes, der ins GefÃ¤ngnis kam. Nach drei Wochen wurde er vorzeitig entlassen.



Bereits am Vortag hatte die Staatsanwaltschaft gefordert, Sarkozy in allen Anklagepunkten schuldig zu sprechen, also auch der Korruption und der illegalen Wahlkampffinanzierung. "Es gab sehr wohl eine Vereinbarung zwischen Nicolas Sarkozy und (dem damaligen libyschen Machthaber) Muammar al-Gaddafi", hatte Staatsanwalt Damien Brunet gesagt.Â



Sarkozy und sein Mitarbeiter Claude GuÃ©ant hÃ¤tten sich demnach "als Gegenzug fÃ¼r libysche Gelder" um die Aufhebung des Haftbefehls gegen Abdallah Senoussi bemÃ¼hen sollen, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Gaddafis Schwager, damals Nummer zwei der libyschen FÃ¼hrung, war in Frankreich wegen eines Anschlags auf ein Flugzeug mit 170 Toten in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt worden.Â FÃ¼r GuÃ©ant forderte die Staatsanwaltschaft erneut sechs Jahre Haft.Â



"Sarkozy hat seine Wahlkampfkonten genutzt, um seine korrupten Machenschaften mit dem libyschen Regime zu verschleiern", sagte Brunet in seinem PlÃ¤doyer. Der 71 Jahre alte konservative Ex-PrÃ¤sident wies im Berufungsverfahren weiterhin alle VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck. Mit der VerkÃ¼ndung des Urteils wird im November gerechnet.Â