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TÃ¶tungsdelikt in Wassenberg: 37-JÃ¤hriger von maskiertem Unbekannten erschossen

  • AFP - 13. Mai 2026, 17:03 Uhr
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Blaulicht
Bild: AFP

Nach tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf einen Mann im nordrhein-westfÃ¤lischen Wassenberg haben die Ermittler weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 37-JÃ¤hrigen Mann, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Aachen mitteilten.

Zwei Tage nach tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf einen Mann im nordrhein-westfÃ¤lischen Wassenberg haben die Ermittler weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 37-JÃ¤hrigen Mann, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Aachen am Mittwoch mitteilten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Maskierter am Montagabend mehrere SchÃ¼sse auf das Opfer abgegeben haben.

Der oder die Unbekannte flÃ¼chtete anschlieÃŸend. Zeugen alarmierten wegen schussÃ¤hnlicher GerÃ¤usche die Polizei. EinsatzkrÃ¤fte fanden den tÃ¼rkischen 37-JÃ¤hrigen tÃ¶dlich verletzt. Er starb noch am Tatort. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Weitere Angaben machten die Ermittler zunÃ¤chst nicht.

Die Polizei hatte laut frÃ¼heren Angaben nach der Tat eine GroÃŸfahndung nach dem flÃ¼chtigen TÃ¤ter eingeleitet, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Diese verlief zunÃ¤chst ohne Erfolg.

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