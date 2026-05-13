TÃ¶tungsdelikt in Wassenberg: 37-JÃ¤hriger von maskiertem Unbekannten erschossen

Blaulicht

Nach tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf einen Mann im nordrhein-westfÃ¤lischen Wassenberg haben die Ermittler weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 37-JÃ¤hrigen Mann, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Aachen mitteilten.

Zwei Tage nach tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf einen Mann im nordrhein-westfÃ¤lischen Wassenberg haben die Ermittler weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 37-JÃ¤hrigen Mann, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Aachen am Mittwoch mitteilten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Maskierter am Montagabend mehrere SchÃ¼sse auf das Opfer abgegeben haben.



Der oder die Unbekannte flÃ¼chtete anschlieÃŸend. Zeugen alarmierten wegen schussÃ¤hnlicher GerÃ¤usche die Polizei. EinsatzkrÃ¤fte fanden den tÃ¼rkischen 37-JÃ¤hrigen tÃ¶dlich verletzt. Er starb noch am Tatort. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Weitere Angaben machten die Ermittler zunÃ¤chst nicht.



Die Polizei hatte laut frÃ¼heren Angaben nach der Tat eine GroÃŸfahndung nach dem flÃ¼chtigen TÃ¤ter eingeleitet, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Diese verlief zunÃ¤chst ohne Erfolg.