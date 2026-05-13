Ein Kinderarzt aus Brandenburg ist wegen mutmaÃŸlichen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 130 FÃ¤llen angeklagt worden. Einen GroÃŸteil der Ã¼ber einen Zeitraum von rund zwÃ¶lf Jahren begangenen Taten soll der Beschuldigte "im Rahmen der AusÃ¼bung seiner beruflichen TÃ¤tigkeit" begangenen haben, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam am Mittwoch mitteilte.
0Der Mediziner war demnach bei einer Klinikgruppe tÃ¤tig, die Taten sollen sich zwischen 2013 und 2025 ereignet haben. Der Mann wurde im November nach dem mutmaÃŸlichen Missbrauch eines Kinds in einer Klinik in Rathenow festgenommen. die Mutter hatte ihn angezeigt. Der damals 45-JÃ¤hrige sitzt seither in Untersuchungshaft.
Die Anklage erfolgte beim Landgericht Potsdam. Es muss den Fall nun prÃ¼fen und Ã¼ber die ErÃ¶ffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Dem Arzt werden verschiedene Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorgeworfen, darunter etwa schwerer sexueller Missbrauch von Kindern.
Brennpunkte
Arzt in Brandenburg wegen Kindesmissbrauchs in 130 FÃ¤llen angeklagt
- AFP - 13. Mai 2026, 16:53 Uhr
Ein Kinderarzt aus Brandenburg ist wegen mutmaÃŸlichen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 130 FÃ¤llen angeklagt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Potsdam mit. Er sitzt seit seiner Festnahme im November in Untersuchungshaft.
Ein Kinderarzt aus Brandenburg ist wegen mutmaÃŸlichen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 130 FÃ¤llen angeklagt worden. Einen GroÃŸteil der Ã¼ber einen Zeitraum von rund zwÃ¶lf Jahren begangenen Taten soll der Beschuldigte "im Rahmen der AusÃ¼bung seiner beruflichen TÃ¤tigkeit" begangenen haben, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam am Mittwoch mitteilte.
Weitere Meldungen
US-AuÃŸenminister Marco Rubio entwickelt sich zum heimlichen Star in Onlinenetzwerken. Am Mittwoch ging ein Foto des 54-JÃ¤hrigen viral, das Rubio in lÃ¤ssiger Pose in einemMehr
Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Anklage gegen einen Kinderarzt wegen zahlreicher MissbrauchsfÃ¤lle erhoben. Dem Beschuldigten werdenMehr
Zwei Tage nach tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf einen Mann im nordrhein-westfÃ¤lischen Wassenberg haben die Ermittler weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Bei dem Opfer handelt es sichMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) begrÃ¼ÃŸt die Entscheidung des schwarz-roten Koalitionsausschusses, Gewerkschaften undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chefin Ines Schwerdtner, verlangt zur Modernisierung der deutschen Wirtschaft ein massives Konjunkturprogramm. Das bestehendeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat die AnkÃ¼ndigung der Regierung begrÃ¼ÃŸt, weitere Reformschritte mitMehr