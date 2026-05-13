Arzt in Brandenburg wegen Kindesmissbrauchs in 130 FÃ¤llen angeklagt

Darstellung der Justitia

Ein Kinderarzt aus Brandenburg ist wegen mutmaÃŸlichen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 130 FÃ¤llen angeklagt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Potsdam mit. Er sitzt seit seiner Festnahme im November in Untersuchungshaft.

Ein Kinderarzt aus Brandenburg ist wegen mutmaÃŸlichen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 130 FÃ¤llen angeklagt worden. Einen GroÃŸteil der Ã¼ber einen Zeitraum von rund zwÃ¶lf Jahren begangenen Taten soll der Beschuldigte "im Rahmen der AusÃ¼bung seiner beruflichen TÃ¤tigkeit" begangenen haben, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam am Mittwoch mitteilte.



0Der Mediziner war demnach bei einer Klinikgruppe tÃ¤tig, die Taten sollen sich zwischen 2013 und 2025 ereignet haben. Der Mann wurde im November nach dem mutmaÃŸlichen Missbrauch eines Kinds in einer Klinik in Rathenow festgenommen. die Mutter hatte ihn angezeigt. Der damals 45-JÃ¤hrige sitzt seither in Untersuchungshaft.



Die Anklage erfolgte beim Landgericht Potsdam. Es muss den Fall nun prÃ¼fen und Ã¼ber die ErÃ¶ffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Dem Arzt werden verschiedene Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorgeworfen, darunter etwa schwerer sexueller Missbrauch von Kindern.